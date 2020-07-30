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Sevgiliye güzel sözler: Sevgilinizin size tekrar aşık olmasını sağlayacak en güzel sözler

deniz.negis deniz.negis
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Aşk, doğru kişiyi bulduğunuzda dünyanın en güzel hissi. Siz de sevgiliye güzel sözler listesindeki cümleleri sevdiğinize armağan ederek bu hissi derinleştirebilirsiniz.

Sevgiliye güzel sözler: Sevgilinizin size tekrar aşık olmasını sağlayacak en güzel sözler

Herkes aşkına karşılık almak ister. Aşık birçok yazar ve şair aşkını anlatmak için sevgiliye sözler sarf etmiştir. Yazımızda sevgiliye söyleyebileceğiniz birbirinden güzel sözleri bir araya getirdik.

Sevgiliye Güzel Sözler

Aşk üzerine yazılmış birçok kitap, şiir, mektup bulunur. Hepsinde de sevgili için birbirinden güzel sözler bulunur.

  • Benim hissettiğim her şey senin o güzel gözlerinde saklı. Benim hüznüm de mutluluğum da sana ait...

  • Sen biricik sevgili... Sabahları uyandığımda aklıma gelen ilk şey ve geceleri uykuya dalmadan önce zihnimde can bulan son şeysin...

  • Ben şimdi sana dokunamasam da sen her gece kalbimde uyuyorsun. Bunu sakın unutma...

  • Herkes fazlasıyla sevmiş. Ben seni eksiklerinle sevmiştim oysa! (Özdemir Asaf)

  • Aklımdan başka gidecek yok mu senin? Evin burası....

  • Sadece sev der gibi baktı bana o güzel gözlerin. Bense bu aşka bir ömür sürecek müebbet yedim. İyi ki benimlesin canım sevgilim!

  • Benim sana aşkım, görmediğim bir sevdaya bir ömür boyunca her gün yeniden sevdalanmaktı...

  • Oksijeni bilmiyorum fakat kokun şart!

Sevgiliye Kısa Güzel Sözler

Bazen aşkımızı uzun uzun cümlelerle ifade etmek istesek de eğer duygularımız karşılıklıysa tek bir cümle bile aşkımızı anlatmaya yeter. Bu nedenle sevgiliye güzel sözlerimiz kısa olduğunda çok daha anlamlı olabiliyor.

  • Ve sen sevgili, dünyanın son uykusu kadar güzeldin.

  • Bir gülüşe bir ömür feda ederim.

  • Gözlerine aşık, tüm dünyaya körüm.

  • Aşk çoraba benzer; çifttir ve birbirine uyması gerekir.

  • Büyük aşklar ya sonsuz olur ya O'nsuz!

  • Aşık olmam diyordum. Gülüşün yanılttı...

  • Güzel olan her şey sende vücut bulmuş.

  • Aşkımızın suya düşeceğini bilsem balık olurdum.

  • Kalemimi kırsalar bu kez kanımla yazarım sana olan sevgimi...

  • Aşk, hayalini kurarken saç diplerime kadar terlemek...

  • Ben adımı en güzel senin sesinde duydum...

  • Eğer bir şiir olacaksam, şairim sen ol ne olur...

  • Kokundan bir soluk alayım, içimin tozu silinsin...

  • Aşk, herkesi ona benzetmek; kimseyi yerine koyamamaktı.

  • Mucize istedim, seni buldum.

  • Gülüşünü balık olsam yine unutmam.

Sevgiliye En Güzel Sözler

Sevdiği kişi insan için hayattaki en özel kişidir. İnsan, sevdiğine olan aşkını hep en özel cümlelerle ifade etmek ister. Sevgiliye en güzel sözler için okumaya devam edin...

  • Sen benim tellerime hangi notayı isteyerek vuruyorsan, o makamdan seni seviyorum.

  • Neden hep açık çay içiyorum, hiç düşündün mü? Demli olduğunda bardağın karşısından seni göremiyorum da onun için.

  • Balıkların sevgisine dair ne biliyorsun? Birbirlerine dokunamasalar da sevgilerini hep kalplerinde hissederler. Ben de sana dokunamıyorum çünkü sen kalbimin en orta yerindesin.

  • Ertesi gün sana kavuşamayacağım diye uyumadığım gecelerim var.

    • Sevgiliye Güzel Uzun Sözler

    Aşkımızı ve duygularımızı uzun uzun anlatmak istediğimiz anlar vardır. Sevgilinize hislerinizi ifade etmek için birkaç kelimeden fazlasına ihtiyacınız varsa aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.

    • Her yeni güne senin sevginle başlamanın bana kattığı mutluluğu tarif etmem mümkün değil aşkım. Sen hayatıma adım attığından beri hayata yeni doğmuş bir bebek gibi yeniden başladım. Nefes alıp verişim, kalp atışlarım seninle birlikte yepyeni bir anlam kazandı. Senden önceki hayatım benim için anlamsız, eksik ve önemsiz... Ve şimdi sevgilim, sensiz geçirdiğim her bir dakikanın acısını çıkarmak için gözlerine uzun uzun bakmak; o güzel manzarayı aklıma kazımak istiyorum. Güzel yüzün hep karşımda olsun, bana anlamlı anlamlı bak istiyorum. Sevgilim, seni çok seviyorum!

    • Sen benim kutup yıldızımsın aslında... Çünkü ne zaman ki yolumu kaybettiğimi ya da yanlış bir yolda olduğumu düşünsem, gökyüzüne bakıp yönümü bulmak istermiş gibi kalbimdeki sana bakıyorum ve doğru yolu buluyorum. Aklıma kötü bir şey geldiğinde ya da kendimi huzursuz hissettiğimde hemen seni düşünüyorum. Beraber biriktirdiğimiz eşi benzeri olmayan anılarımıza yenilerini eklemek için heyecanla yeni doğan günü bekliyorum. Sen hayatımda olduğun sürece hiç kaybolmayacağımın farkındayım. Beni bırakma aşkım, ben sana aitim, sen de bana. Seni çok seviyorum!

  • Sen bana sevmeyi, yeniden güvenmeyi ve inanmayı öğrettin. Senden önce her taraf karanlıktı ve hiç ışık yoktu. Beni içinde bulunduğum o boşluktan çıkardığın için teşekkür ederim sevgilim. Kalbim, ellerime dokunduğun ilk günden beri sadece senin için çarpıyor. İyi ki geldin ve beni buldun sevgilim!

    • Erkek Sevgiliye Güzel Sözler

    Yıllardan beri aşkını erkeklerin ifade etmesi gerektiğine inanılır. Oysaki ister kadın olsun, ister erkek; herkes karşı cinse hissettiklerini dilediği biçimde ifade etme özgürlüğüne sahip...

    • Benim ailemsin sen. Seninle mutsuzluğa bile varım. İyi ki sen...

    • Bir soğuk rüzgar gibi esiyorsun kalbimde. Hasretini kat kat çekiyorum...

    • Sokakları bilemem ama benim için her yol sana çıkıyor sevgili.

    • Gözlerine baktığımda kalbimin ritmini neyle değiştirebilirim ki bu hayatta!

    • Ait olduğum yerde, sendeyim.

    • Ait olduğum yerdeyim, sendeyim sevgilim.

    • Tüm anlarımı seninle yaşamaya yeminliyim.

    • Özlemek kaç harf? Neyi ifade edebilir ki? Ben sensiz ölüyorum.

    • Aşk bir orduya meydan okurken bir çift göze esir düşmek.

    Sevgiliye Güzel Dini Sözler

    Bazıları aşkını içindeki Allah aşkıyla bir arada ifade etmek ister... Bunun için de geçmişten bu yana nice sözler yazılır, söylenir. Eğer sevgiliye dini güzel sözler arayışındaysanız; doğru yerdesiniz.

    • Üşüdüğümde "elimi tut ısınırsın" dedim, sen de "günah" dedin ya... İşte o an bir daha sevdim...

    • Aşkım! Ömür boyu sadece seni sevmeye niyetliyim desem, Allah kabul etsin der misin?

    • Sevmek madem bu kadar güzel, kim bilir sevmeyi yaratan nasıl güzel?

    • Seni babandan değil önce Allah'tan isteyeceğim çünkü kalpler Allah'ın elinde atıyor...

    • Aşk, Allah tarafından yazılanla güzel. İnşallah yazgım sensindir...

    • Mükemmel erkeği boşuna dışarıda aramayın. O şu an camide...
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