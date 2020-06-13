Sevilla'dan Fernando için "Derbilerin aslanı" paylaşımı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Endülüs derbisinde Real Betis'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu Fernando ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.
İspanyol ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fernando'nun dün Real Betis'e ve Galatasaray formasıyla da Beşiktaş'a gol attıktan sonra çekilmiş fotoğraflarına yer verilip, Türkçe olarak "Derbilerin aslanı" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca, Galatasaray'ın sosyal medya hesabı da etiketlendi.
Dün oynanan karşılaşmada Sevilla, Real Betis'i 2-0 mağlup ederken, Brezilyalı oyuncu 62. dakikada takımının ikinci golünü kaydetmişti.
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