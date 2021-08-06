Sevilla'dan Ozan Kabak'a 10 milyon Euro'luk teklif

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Sevilla kulübü, Almanya Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen ve takımdan muhtemel ayrılacak oyuncular arasında yer alan milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

SEVILLA İSTİYOR

TodoFichajes sitesinde yer alan habere göre; Sevilla kulübü, Ozan Kabak transferi için Schalke 04 ile anlaşmaya vardığı ve milli futbolcunun bu sezon İspanyol ekibinin formasını giyeceği belirtildi.

10 MİLYON EURO

Haberde, Endülüs ekibinin 21 yaşındaki savunma oyuncusu için Alman kulübüne 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, arada ufak pürüzlerin kaldığı ve resmi açıklamanın ise birkaç gün içinde yapılmasının planlandığı ifade edildi.

LIVERPOOL'DA KİRALIKTI

Bilindiği üzere, milli futbolcu geçen sezonun ikinci yarısını İngiliz devi Liverpool'da kiralık olarak geçirmişti. Başarılı savunma oyuncusu Merseyside ekibiyle 13 maçta sahaya çıkmıştı.

SÖZLEŞME DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ozan Kabak'ın kulübü Schalke ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

(AJANSSPOR)



