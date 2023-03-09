SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Jorge Jesus'un muhtemel 11'i!

Sevilla ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kapsamında bugün Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İkinci maç ise önümüzeki hafta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı internette araştırılmaya başlandı. İşte Sevilla - Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma, Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla - Fenerbahçe maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

JORGE JESUS'TAN SEVİLLA MAÇI KARARI

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu isimlerden oluşuyor: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP

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