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Sevilla'nın gözü Kerem Aktürkoğlu'nda

23.04.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da Fatih Terim’in gol yollarındaki umudu Kerem Aktürkoğlu'nu İspanyol devi Sevilla takip ediyor.

Sevilla'nın gözü Kerem Aktürkoğlu'nda

Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında şampiyonluk umudunu devam ettirebilmek için Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte hedef, bu maçı kayıpsız geçip şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan kaybını beklemek olacak. Bu maç için dün Antalya’ya giden ve orada kampa giren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bütün planını kazanmak üzerine yapıyor. Trabzonspor maçında yaratıcılık anlamında sıkıntı yaşayan Galatasaray’da Terim’in en önemli kozu, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu olacak.

GOL UMUDU KEREM AKTÜRKOĞLU

Radamel Falcao’nun sakatlığı, Mostafa Mohamed’in de koronavirüs süreci nedeniyle Göztepe maçında ileri uçta görev alan genç oyuncu yaptığı hat-trick ile gündeme oturmuş, taraflı-tarafsız bütün futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Trabzonspor maçında istenileni veremese de Kerem Aktürkoğlu, Antalya deplasmanında Galatasaray’ın en büyük kozu olacak.

Kerem’in bu sezon gol attığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlarda genç oyuncu ile yakından ilgileniyor. Mbaye Diagne’nin kiralık gitmesi ve Younes Belhanda’nın sözleşmesinin fesh edilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu, attığı 6 golle şu anda takımda yer alan oyuncular arasında en golcü 3 futbolcudan biri durumunda. Genç oyuncu, 2 gol daha atması durumunda 8 gole ulaşacak ve Falcao ile sayıyı eşitleyecek.

YETENEK AVCISI GÖZÜNÜ KEREM'E DİKTİ

Öte yandan genç oyuncu sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Futbol dünyasında “Yetenek avcısı” olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi’nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kerem Aktürkoğlu
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YOOĞĞĞĞ ARTIK BARTMAYIN
he attı ya ligden düşecek takıma 3 tane Sevilla değil Manchester City dir o siz bilemiyorsunuz

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