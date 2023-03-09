Sevilla'nın yıldızı Nemanja Gudelj, Fenerbahçe maçı öncesi aşka geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı...

Sevilla'da orta saha pozisyonunda görev yapan Nemanja Gudelj, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gönlünü 'Volim Te', 'Savrsen Par', 'Rane', 'Izvini' gibi şarkılarla bilinen Sırp şarkıcı Anastasija'ya kaptıran başarılı futbolcu çapkınlığıyla biliniyor.
Nemanja Gudelj, yine de sevgilisine şımartmaktan geri durmuyor.
Nemanja Gudelj; Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Anastasija'ya hoş bir sürpriz yaptı.
Gönderdiği çiçekle sevgilisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan başarılı futbolcu, düştüğü notu 'Aşkım' diyerek bitirdi.
Sevilla'nın yıldız futbolcusu Nemanja Gudelj'in sevgilisini görenler gözlerini alamadı.
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla görenleri büyüledi.
Fit vücudu ve kumral teniyle dikkat çeken Sırp güzeli dekolteli fotoğraflarıyla bakanlara iç çektirdi.