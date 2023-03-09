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Sevilla'nın yıldızı Nemanja Gudelj, Fenerbahçe maçı öncesi aşka geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı...

09.03.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilla'nın yıldızı Nemanja Gudelj'in sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. Sırp şarkıcı Anastasija Ražnatović ile aşk yaşayan başarılı futbolcu Nemanja Gudelj, Sevilla - Fenerbahçe maçından 1 gün önce sevgilisine çiçek gönderdi. Nemanja Gudelj'in karta düştüğü not karşısında adeta büyülenen güzel şarkıcı bu jeste 'kalp gözlü gülümseme' emojisi ile yanıt verdi.

Sevilla'nın yıldızı Nemanja Gudelj, Fenerbahçe maçı öncesi aşka geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı...

Sevilla'da orta saha pozisyonunda görev yapan Nemanja Gudelj, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gönlünü 'Volim Te', 'Savrsen Par', 'Rane', 'Izvini' gibi şarkılarla bilinen Sırp şarkıcı Anastasija'ya kaptıran başarılı futbolcu çapkınlığıyla biliniyor.

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SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN JEST

Nemanja Gudelj, yine de sevgilisine şımartmaktan geri durmuyor.

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NEMANJA GUDELJ'İN SEVGİLİSİ GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Nemanja Gudelj; Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Anastasija'ya hoş bir sürpriz yaptı.

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ÜNLÜ FUTBOLCU AŞKA GELDİ

Gönderdiği çiçekle sevgilisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan başarılı futbolcu, düştüğü notu 'Aşkım' diyerek bitirdi.

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Sevilla'nın yıldız futbolcusu Nemanja Gudelj'in sevgilisini görenler gözlerini alamadı.

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Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla görenleri büyüledi.

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Fit vücudu ve kumral teniyle dikkat çeken Sırp güzeli dekolteli fotoğraflarıyla bakanlara iç çektirdi.

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