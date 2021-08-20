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Sevilla Rafa Mir'i kadrosuna kattı

20.08.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilla, Wolverhampton'dan 24 yaşındaki İspanyol golcü Rafa Mir ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Sevilla Rafa Mir'i kadrosuna kattı

Sevilla Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyatlarının futbol finalinde Brezilya'ya 2-1 yenilen İspanya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla öne çıkan 24 yaşındaki forvet Rafa Mir'i transfer etti.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Wolverhampton kulübünden transfer edilen Rafa Mir ile 6 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Mir, geçen sezon kiralık olarak İspanya 2. lig takımlarından Huesca'da oynamış ve 25 gol atmıştı.

"Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo'nun sportif direktörlüğünü yaptığı Sevilla, Rafa Mir ile birlikte yaz transfer döneminde Erik Lamela, Gonzalo Montiel, Marko Dmitrovic ve Ludwig Augustinsson'dan sonra 5. transferini yaptı.

İspanyol basını transferde toplam 30 milyon avroluk bir harcama yapan Sevilla'nın başka futbolcuları daha renklerine bağlamayı planladığını iddia ediyor.

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