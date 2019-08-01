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Sevimli pandalara doğum günü sürprizi yaptılar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 01.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

Moskova Hayvanat Bahçesi'nde pandalara doğum günü sürprizi yapıldı. Sevimli pandaların doğum günü partisi objektiflere böyle yansıdı. İşte o eğlenceli görüntüler...

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilen 2 yaşındaki Ding Ding ile 3 yaşındaki Ru Yi'nin doğum günü Moskova Hayvanat bahçesinde hazırlanan etkinlikle kutlandı.

70. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI DAHİLİNDE DÜZENLENDİ

Rusya-Çin diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Çinli sanatçılar gösteri düzenledi. O keyifli ve eğlenceli anlar kameralara yansıdı. Pandaların mutluluğunu ve sevimliliğini görenler mutlu dakikalar yaşadı.


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