Sevimli pandalara doğum günü sürprizi yaptılar!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilen 2 yaşındaki Ding Ding ile 3 yaşındaki Ru Yi'nin doğum günü Moskova Hayvanat bahçesinde hazırlanan etkinlikle kutlandı.
70. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI DAHİLİNDE DÜZENLENDİ
Rusya-Çin diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Çinli sanatçılar gösteri düzenledi. O keyifli ve eğlenceli anlar kameralara yansıdı. Pandaların mutluluğunu ve sevimliliğini görenler mutlu dakikalar yaşadı.
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