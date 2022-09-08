Hususi eş anlamlısı nedir? Hususi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hususi kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "χṣṣ" kökünden gelen " χuṣūṣ" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime "birinin payına düşme, ayrılmış olan, özel olma, ayrıcalık" anlamlarına gelir. Dilimize ilk başta "χusūs" olarak geçen kelimeyi Dede Korkut eserinde görürüz. Daha sonralarında bu kelime Türkçeleşerek "hususi" hâlini almıştır.

Hususi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede ise "özel, özel olarak, özel bir biçimde" anlamını taşır. Bir kimsenin ilgi alanına giren, ona özel olan anlamlarında kullanılır. Hususinin eş anlamlısı olan sözcük "özel"dir. Hususi kelimesinin eş anlamı kelimeler:

Özel

Zatî

Spesiyal

Hususinin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olmalıdır?

Patron, şirketin özel dosyalarını odasındaki kasada saklıyordu.

Ne zaman özel bir şey konuşmaya çalışsak sen konuyu değiştirmeye çalışıyorsun.

Şefin spesiyal yemeğini çok merak ettiğimiz için buraya geldik.

Zatî kalemini alınca kardeşine çok kızmıştı.



