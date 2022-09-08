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Hususi eş anlamlısı nedir? Hususi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.09.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil, iletişimin temel unsurudur. Dilde önemli olan şey istenilen ifadenin sözel ve bedensel olarak anlatılmasıdır. Bunu en iyi olarak sözel şekilde yapabiliriz. Sözel olarak kendimizi ifade edebilmemiz için dil, devinimli bir yapı gösterir. İfade etmek istediğimiz şekilde bir hâl alır. Böylece farklı şekillerde kelimeler üretir ve türetir. Kendi içinde kelime türetmesinin dışında başka dillerle etkileşime girerek alıntılar yapar. Hususi kelimesi de başka dilden alıntı bir kelimedir.

Hususi eş anlamlısı nedir? Hususi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hususi kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "χṣṣ" kökünden gelen " χuṣūṣ" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime "birinin payına düşme, ayrılmış olan, özel olma, ayrıcalık" anlamlarına gelir. Dilimize ilk başta "χusūs" olarak geçen kelimeyi Dede Korkut eserinde görürüz. Daha sonralarında bu kelime Türkçeleşerek "hususi" hâlini almıştır.

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Hususi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede ise "özel, özel olarak, özel bir biçimde" anlamını taşır. Bir kimsenin ilgi alanına giren, ona özel olan anlamlarında kullanılır. Hususinin eş anlamlısı olan sözcük "özel"dir. Hususi kelimesinin eş anlamı kelimeler:

  • Özel
  • Zatî
  • Spesiyal
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Hususinin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olmalıdır?

  • Patron, şirketin özel dosyalarını odasındaki kasada saklıyordu.
  • Ne zaman özel bir şey konuşmaya çalışsak sen konuyu değiştirmeye çalışıyorsun.
  • Şefin spesiyal yemeğini çok merak ettiğimiz için buraya geldik.
  • Zatî kalemini alınca kardeşine çok kızmıştı.
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