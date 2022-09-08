Haylaz eş anlamlısı nedir? Haylaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe sürekli gelişen ve değişen bir dildir. Başka dillerle etkileşime geçip yeni kelimeler türetmesinin yanı sıra kendi içerisinde de kelimeler türetir. Pek çok farklı şekille türeyen Türkçe kökenli kelimeler dilimizde mevcuttur.
Haylaz kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. İlgi ve kaygı ünlemi olan "hay" ifadesinden türediği varsayılmaktadır. 1600'lü yıllarda kullanıldığını görürüz. "Aldırmaz" anlamına gelen "haylanmaz" kelimesinden evrilmiştir. "Hayla-" fiiline "+mAz" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir.
Haylaz kelimesinin TDK’ye göre anlamı ise şu şekildedir:
Haylaz kelimesi ile ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:
Haylaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "çapkın"dır. Aynı zamanda başka eş anlamlı kelimeler de vardır. Bu sözcükler cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Fakat kelime seçiminde cümlenin bağlam önemli bir rol oynar. Bağlama bakmaksızın kelime seçmek anlatım bozukluğuna sebep olur.