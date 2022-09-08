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Haylaz eş anlamlısı nedir? Haylaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.09.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kelime türetmenin birden fazla yolu vardır. Türetme, birleştirme, uydurma, derleme, örnekseme gibi pek çok kelime üretme yolu vardır. Haylaz kelimesinin de bir ünlem olan "hay" kelimesinden türediği varsayılır. Peki, haylaz kelimesinin eş anlamı nedir?

Haylaz eş anlamlısı nedir? Haylaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe sürekli gelişen ve değişen bir dildir. Başka dillerle etkileşime geçip yeni kelimeler türetmesinin yanı sıra kendi içerisinde de kelimeler türetir. Pek çok farklı şekille türeyen Türkçe kökenli kelimeler dilimizde mevcuttur.

Haylaz kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. İlgi ve kaygı ünlemi olan "hay" ifadesinden türediği varsayılmaktadır. 1600'lü yıllarda kullanıldığını görürüz. "Aldırmaz" anlamına gelen "haylanmaz" kelimesinden evrilmiştir. "Hayla-" fiiline "+mAz" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir.

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Haylaz ne demek?

Haylaz kelimesinin TDK’ye göre anlamı ise şu şekildedir:

  • Hoşa gitmeyen davranışlar yapan, hayta
  • Aylaklık eden, yaramaz.

Haylaz kelimesi ile ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Binanın kırılan camları, haylaz çocukların işi galiba.
  • Mahalledeki haylaz çocuklar esnafı canından bezdirdi.
  • Ben haylaz bir çocuk olduğum için babam beni büyütürken epeyce zorlanmış.
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Haylazın eş anlamlısı nedir?

Haylaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "çapkın"dır. Aynı zamanda başka eş anlamlı kelimeler de vardır. Bu sözcükler cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Fakat kelime seçiminde cümlenin bağlam önemli bir rol oynar. Bağlama bakmaksızın kelime seçmek anlatım bozukluğuna sebep olur.

  • Çapkın
  • Hınzır
  • İpsiz
  • Nabekâr
  • Yaramaz
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Haylazın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Yaramaz çocuklarla dolu olan bu evden gürültü eksik olmaz.
  • İyi hoş çocuk ama aşırı çapkın yani bilemedim o yüzden, ne yapsam?
  • İpsiz sapsız bir adamdı, varlığından ne hayır gelmiş ki yokluğundan da hayır gelsin?
  • Hınzır bir çocuktu, annesinin sözünü dinlemeden koltuğun tepesine çıktı ama yere düştü.
  • Ona göre nabekâr bir gençti, daha hüviyetini bile keşfetmemiş diye konuşmayı kesti.
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