Sevişme sahneleriyle gündemde olan Hazar Ergüçlü sırt dekoltesiyle beğeni topladı

Yeni dizisi 'Saklı'nın heyecanını yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Fotoğrafçı Muhsin Akgün'e pozlar veren Ergüçlü siyah sırt dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

İlginç kıyafeti ve tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan Ergüçlü'nün pozlarına on binlerce beğeni geldi.

İDDİALI SAHNELERLE İLGİLİ YORUMU

Ergüçlü Saklı dizisindeki iddialı sahneleriyle son günlerde sık sık konuşuluyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir söyleşide "Zor mudur sevişme sahnesi çekmek?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, insanların gerçekte yaşadıkları sevişmeyle bir sette sevişme sahnesi çekmenin alakası yok. Çünkü orası bir iş yeri ve biz de sahnenin gerektirdiklerini yani işimizi yapıyoruz. Başka bir sahne çekmekten gerçekten pek farkı yok. Sadece herkes biraz daha dikkatli, daha profesyonel olmaya çalışıyor."



