Şevket Çoruh, 'Arka Sokaklar' dizisine geri dönüyor! "Ben Garip'in hissedip dışarı fırladığı yerde kahroldum"

Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Şevket Çoruh'a Arka Sokaklar'dan teklif geldi. Oyuncu, 19. sezonu çekilecek olan diziye dönmek için görüşmelere başlamıştı.

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un diziye dönme ihtimali düşük bulunurken 18 sezondur devam eden dizi büyük müjdeyi fragmanda verdi.

FRAGMAN SONUNDA GÖRÜLDÜ!

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Mesut Komiserin yaşıyor olabileceği ihtimali konuşulurken kendisini fragmanda görüldü.

Şevket Çoruh'un diziye döndüğünü müjdeleyen fragman sosyal medyada gündem oldu.

İşte gelen yorumlardan bazıları;

"Yapma biteriz usta"

"Allahım goooooooooool geldi baba geldi"

"Gözümde canlanır koskoca mazi"

"Şimdi izlenir işte"

"Ben Garip'in hissedip dışarı fırladığı yerde kahroldum"

"Çok iyi olmuş hele aynalarla gelişi..."







