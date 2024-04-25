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Şevket Çoruh, 'Arka Sokaklar' dizisine geri dönüyor! "Ben Garip'in hissedip dışarı fırladığı yerde kahroldum"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.04.2024 00:48
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'Arka Sokaklar'da 17 sezon boyunca Mesut Güneri karakterini canlandıran Şevket Çoruh'a yeniden teklif götürülmüştü. Yeni dizisi 'Korkma Ben Yayındayım'ın final haberinden sonra Şevket Çoruh'un, Arka Sokaklar'a döndüğü müjdesi fragmanda verildi. Fragman sonrası sosyal medyadan yorum yağdı. İşte detaylar...

Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Şevket Çoruh'a Arka Sokaklar'dan teklif geldi. Oyuncu, 19. sezonu çekilecek olan diziye dönmek için görüşmelere başlamıştı.

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un diziye dönme ihtimali düşük bulunurken 18 sezondur devam eden dizi büyük müjdeyi fragmanda verdi.

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FRAGMAN SONUNDA GÖRÜLDÜ!

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Mesut Komiserin yaşıyor olabileceği ihtimali konuşulurken kendisini fragmanda görüldü.

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Şevket Çoruh'un diziye döndüğünü müjdeleyen fragman sosyal medyada gündem oldu.

İşte gelen yorumlardan bazıları;

"Yapma biteriz usta"

"Allahım goooooooooool geldi baba geldi"

"Gözümde canlanır koskoca mazi"

"Şimdi izlenir işte"

"Ben Garip'in hissedip dışarı fırladığı yerde kahroldum"

"Çok iyi olmuş hele aynalarla gelişi..."

Vitrin


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arka sokaklar dizi geri dönüş karakteri
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