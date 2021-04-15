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  4. Şevket Çoruh koronavirüse yakalandığını duyurdu: Ah be pozitif bir sen eksiktin

Şevket Çoruh koronavirüse yakalandığını duyurdu: Ah be pozitif bir sen eksiktin

15.04.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, koronavirüse yakalandı. Çoruh haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Şevket Çoruh koronavirüse yakalandığını duyurdu: Ah be pozitif bir sen eksiktin

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da 15 sezondur canlandırdığı Komiser Mesut rolüyle sevilen ünlü oyuncu Şevket Çoruh, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Çoruh Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" notunu yazdı.

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Kadıköy'de bulunan Baba Sahne Tiyatrosu'nun da kurucusu olan Şevket Çoruh, geçtiğimiz Mart ayında vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin'den Türk Tiyatrosu'nun simgesi kabul edilen kavuğu devralmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Arka Sokaklar dizisi Şevket Çoruh
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