Şevket Çoruh koronavirüse yakalandığını duyurdu: Ah be pozitif bir sen eksiktin

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da 15 sezondur canlandırdığı Komiser Mesut rolüyle sevilen ünlü oyuncu Şevket Çoruh, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Çoruh Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" notunu yazdı.

Kadıköy'de bulunan Baba Sahne Tiyatrosu'nun da kurucusu olan Şevket Çoruh, geçtiğimiz Mart ayında vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin'den Türk Tiyatrosu'nun simgesi kabul edilen kavuğu devralmıştı.

