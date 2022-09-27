Şevket Çoruh'tan sonra taze kan! Deli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da

Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'un vedası hayranlarını üzmüştü. Arka Sokaklar yapımcıları diziye yeni oyuncu ararken efsane bir isimle anlaşıldığı haberi gündeme geldi.

Efsane dizi Deli Yürek'te 5 sezon boyunca hayat verdiği Yılmaz karakteriyle hafızalarda yer eden Yılmaz Tüzün, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar ile anlaştı. Tüzün polis rolüyle dizi setlerine dönecek.

YILMAZ TÜZÜN SON HALİ

Bu haber sonrası Deli Yürek'in Yılmaz'ı Yılmaz Tüzün'ün son hali de merak edildi.

Yılmaz Tüzün, sanat hayatına 1984 yılında başladı. Osman Sınav, Yücel Uçanoğlu, Nazif Tunç, Raşit Çelikezer, Atıf Yılmaz, Feyzi Tuna ve Zeki Alasya gibi birçok değerli ismin projelerinde görev aldı. Hollanda, Avustralya ve Almanya gibi ülkelerde çeşitli workshop ve ortak projelere katılan usta oyuncu çocuklar ve gençlere yönelik tiyatro ve drama eğitimi üzerine projeler yürüttü. Yılmaz Tüzün, 2007 yılından bu yana da İzmir ve İstanbul’da sanat hayatına devam ediyor.

