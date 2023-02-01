Şevval Şahin hakkında şok iddia! Belini inceltmek için bunu da yapmış!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile şu sıralar Phuket tatilinde olan Şahin'in bikinili bozları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Aşırı zayıflığı ve ince beliyle dikkat çeken Şahin hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki duyan şok oldu....

KABURGALARINI MI ALDIRDI?

Estetik harikası olan Şevval Şahin zayıflığı ve ince beliyle de dikkat çekiyordu. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü modelin belini ince göstermek için kaburgalarını aldırdığı iddia edildi.

Ünlü modelin, bel inceltme estetiğini yurt dışında yaptırdığı iddiaları da gündemde. Miss Turkey 2018 seçilen Şevval Şahin, estetiksiz görüntüsüyle uzun süre gündem yaratmıştı.

Bu arada genel anestezi ile yapılan bel inceltme estetiğinde kaburgaların tam olarak alınması mümkün değil. Sadece ön taraftan birleşmeyen 11. ve 12. kaburga kemiklerinin konumu değiştirilebiliyor.

ŞEYMA SUBAŞI'DA...

Genç modelin anatomik görüntüsü de sosyal medyada iddiaları güçlendirdi. Sosyal medyada gündem yaratan bu iddiaya fenomen Meriç Keskin de dahil olup "Hepimizin bildiği 'Ş' harfli birinin kaburgalarını aldırdığını duymuştum acaba Şevval'de mi aldırdı?" yorumu yaparak Şeyma Subaşı'nı işaraet etti.



