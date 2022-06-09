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Şevval Şahin'in göğüs dekolteli siyah beyaz paylaşımı olay oldu! Kulisten paylaştı

09.06.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen isimlerden olan manken Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallayan isim, bu kez dekolteli siyah beyaz paylaşımıyla olay oldu.

Şevval Şahin'in göğüs dekolteli siyah beyaz paylaşımı olay oldu! Kulisten paylaştı

2018 yılında Miss Turkey 2018 yarışmasına katılarak birincilik elde etmiş olan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim, son olarak Ibiza'da çekildiği tatil fotoğraflarıyla çokça konuşulmuştu.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN GÖĞÜS DEKOLTELİ SİYAH BEYAZ POZLARI OLAY OLDU!

Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Ibiza kentine giden Şevval Şahin, yaptığı tatil paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Fitliğiyle dikkat çeken isim bu kez göğüs dekolteli ve siyah beyaz bir paylaşım geldi.

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FOTOĞRAFI YORUMLARA KAPATTI!

Şahin'in fotoğrafına takipçilerinden de binlerce beğeni yağdığı görülürken, ünlü mankenin fotoğrafını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

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İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları...

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Şevval Şahin
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