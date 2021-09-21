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Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! Kerem Kamışlı mı yaptırdı?

21.09.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral sık sık gündeme gelen bir çift. İkiliden Aral geçtiğimiz gün evinin önünde saldırıya uğradı. Yiğit Marcus Aral'ın ifadesinde “Kerem’in selamı var deyip 5 kişi saldırdı” diye konuştuğu iddia edildi.

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! Kerem Kamışlı mı yaptırdı?

İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin, evlerine girerken saldırıya uğradı.

5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral’a saldırarak darp etti. Gözler daha önce sevgilisi Sevval Şahin ile yemek yiyen ve Marcus tarafından denize atılan Kerem Kamışlı’ya döndü.

Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral’a, saldıranlar aranıyor. Ayaklıgazete'nin haberine göre evinin önünde saldırıya uğrayan Yigit Marcus Aral, Emniyet’ten çıkarken görüntülendi.

Ekran Alıntısı

5 kişinin saldırısına uğrayan, yüzünde kırık ve morluklar oluşan Yiğit Marcus Aral, ifadesinde “Kerem’in selamı var deyip 5 kişi saldırdı” diye konuştu.

Yılın olayı! Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'yla önce oturup selfie çekmişYılın olayı! Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'yla önce oturup selfie çekmiş

Yiğit Marcus Aral ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı ile önce selfie çekip sonra ise Kamışlı'yı denize atmıştı. Olaylardan bir süre sora Aral ve Şahin barışmıştı.

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Şevval Şahin
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