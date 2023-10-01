Şevval Sam "Botoks yaptırmak istemememin tek sebebi" diyerek açıkladı!

Yasak Elma'nın Ender'i olarak uzun süre ekranda olan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olmuştu.

Güzelliğiyle mest eden Şevval Sam çoğu ünlünün aksine doğal olmayı tercih ediyor. Bu konuda da samimi olan güzel isim yıllara meydan okuyarak şunları söylüyor:

"Yanlış anlamayın lütfen ama şunu söylemek içimden geldi; gülmeyi çok seviyorum. Bu gülüşümü çok seviyorum botoks yaptırmak istemememin tek sebebi bu. Karşı değilim, bazılarına yakışıyorama bana yakışmıyor. Bir de ben iki çizgi yüzünden bu gülüşümü kaybetmek istemiyorum bu halimi seviyorum ve kendimi hep gülerken görmek istiyorum."

