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  4. Şevval Sam "Botoks yaptırmak istemememin tek sebebi" diyerek açıkladı!

Şevval Sam "Botoks yaptırmak istemememin tek sebebi" diyerek açıkladı!

01.10.2023 11:42 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisindeki performansıyla ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Şevval Sam çoğu ünlünün aksine botoks yaptırmıyor. Güzel isim botoks yaptırmama sebebini açıklayınca beğeni topladı.

Yasak Elma'nın Ender'i olarak uzun süre ekranda olan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olmuştu.

Güzelliğiyle mest eden Şevval Sam çoğu ünlünün aksine doğal olmayı tercih ediyor. Bu konuda da samimi olan güzel isim yıllara meydan okuyarak şunları söylüyor:

Ekran Alıntısı

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"Yanlış anlamayın lütfen ama şunu söylemek içimden geldi; gülmeyi çok seviyorum. Bu gülüşümü çok seviyorum botoks yaptırmak istemememin tek sebebi bu. Karşı değilim, bazılarına yakışıyorama bana yakışmıyor. Bir de ben iki çizgi yüzünden bu gülüşümü kaybetmek istemiyorum bu halimi seviyorum ve kendimi hep gülerken görmek istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam Oyuncu

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