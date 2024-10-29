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  4. Şevval Sam ile Hadise'nin 29 Ekim konser ücretleri gündemde! Ziynet Sali de sessiz kalmadı

Şevval Sam ile Hadise'nin 29 Ekim konser ücretleri gündemde! Ziynet Sali de sessiz kalmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 07:49
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Şevval Sam ile Hadise'nin 29 Ekim konserleri için belediyelerden alacakları ücret gündeme gelmişti. Berna Laçin ise buna tepki göstermişti. Ziynet Sali de bu konuda sessiz kalmadı. Sali "Böyle bir günde para konuşuluyor" dedi.

Şevval Sam ile Hadise'nin 29 Ekim konser ücretleri gündemde! Ziynet Sali de sessiz kalmadı

Şevval Sam ile Hadise'ye ödeneceği söylenen 29 Ekim sahne ücreti uzun süre gündem olmuştu.

İddialara göre; Şevval Sam Konak Belediyesi ile 5 milyon TL karşılığında konser anlaşması yapmıştı. Diğer bir iddia ise Hadise'nin 6 milyon TL alacağıydı.

Berna Laçin ise, Şevval Sam ile Hadise'ye ödenen 29 Ekim konser ücretlerini şu sözlerle eleştirmişti:

“29 Ekim için para isteyen şarkıcıyı da çıkarmayın ey belediyeler. Ayıptır! Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak onurdur. Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz ya pes!”

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"BERNA LAÇİN'E HAK VERDİ"

Ziynet Sali bu polemiğe dair fikirleri sorulunca Laçin'e hak verdi ve "Berna Laçin doğru söylüyor. Bir tane Cumhuriyet Bayramımız var. O günü de ticarethaneye çevirmemek lazım. Böyle bir günde para konuşuluyor. Sanatçıların kaşeleri konuşuluyor, maneviyatlar sorgulanıyor. Bizim sektör karman çorman. Beni de düşündürdü" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Şevval Sam
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