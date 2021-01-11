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'Sex and the City' bir eksikle geri dönüyor!

11.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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'Sex and the City' bir eksikle geri dönüyor!

Televizyon dünyasının en ikonik dizilerinden Sex and the City'nin yıllar sonra geri döneceği açıklandı. Dizinin başrol oyuncularından Kim Cattrall'ın yer almayacağı dizinin isminin de değişeceği duyuruldu.

Koronavirus salgını dolayısıyla ekranların karşısında daha çok zaman geçirilen şu günlerde ABD merkezli dijital platform HBO Max eğlence dünyasını heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

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HBO Max, 1990’lı ve 2000’li yıllara damga vuran Sex and the City isimli dizinin geri geleceğini açıkladı. Dizinin başrol oyuncuları Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis’in başrolünü üstleneceği dizide Samantha karakterini canlandıran Kim Cartthall’ın yer almayacağı belirtildi.

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Dizinin isminin de Sex and the City olmayacağını açıklayan yayıncı kuruluş, dizinin isminin “And Just Like That…” (İşte böyle…) olacağını duyurdu. Dizinin yapımcılarının Parker, Davis, Nixon ve Michael Patrick King olacağı belirtilirken bu dizinin yıl içerisinde gösterime gireceği de belirtildi.

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İlk olarak 1998’de yayınlanan Sex and the City, modaya kafayı takmış Carrie Bradshaw isimli karakterin cinsellik ve ilişkiler üzerine arkadaşları Miranda, Charlotte ve Samantha’yla yaşadıklarını anlatıyordu.
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6 sezon yayınlanan dizi 7 Emmy ve 8 Altın Küre kazanmıştı. Dizinin bitmesinden sonra iki devam filmi çekilmişti.

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