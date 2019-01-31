Sex Education dizisinin Adam ve Aimee’si beraberler

Başrollerini Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey gibi isimlerin paylaştığı Netflix’in gençlik komedisi Sex Education’ın genç oyuncuları Adam ve Aimee sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını herkese duyurdu. Dizinin ilk bölümlerinde sevgili olan ama sonrasında ayrılan bir çifti canlandıran Aimee Lou Wood ve Connor Swindells dizi çekimleri bittikten sonra aşklarını gerçek hayata taşıdı.

Okul müdürünün problemli oğlu Adam ile okulun popüler arkadaş grubunun zengin kızı Aimee’yi canlandıran ikili birbirlerine hayranlıklarını gizlemeden yaşıyorlar. Aimee Lou Wood Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımda, Connor Swindells için “Sonsuza dek savaşçı bir kral olacaksın ama şimdi benim kralımsın” sözlerini yazdı. Dizinin hayranları bu ilişkiyi şimdiden sahiplenmiş gibi görünüyor. İkilinin yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alıyor.

11 Ocak’ta Netflix’te yayımlanan ve Moordale Koleji’nde okuyan gençlerin başlarından geçenleri konu alan komedi dizisinin ikinci sezonunun olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.



