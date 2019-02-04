Sex Education dizisine damga vuran 5 efsane karakter...

Sorunlu gençlerin cinsel hayatlarında yaşadıkları problemleri zaman zaman eğlenceli, zaman zaman dramatik olarak yansıtan Sex Education dizisi yayınlandığı günden beri sosyal medyanın gündeminde...

Sex Education Otis ile Maeve’in iş birliği yaparak arkadaşlarını seks konusunda eğitmesini anlatıyor.

Dizi çoğu insan için fazla iddialı olsa da siber zorbalık, lgbti bireylere yapılan ayrımcı tutum ve ergenlikte yaşatılan psikolojik saldırıların işlenmesi açısından izleyenlerden tam puan almayı başarıyor.

Ergenlerin cinsel yaşamlarına dair yaşadıkları sorunlara dair ara ara klişelere yer verse de ilgilyle karşılanan diziye damga vuran 5 karaktere gelin birlikte bakalım...

1.Evet tabii ki birinciliği Otis Thompson'a veriyoruz. Bakir olmasına rağmen seks terapisti annesi sayesinde konu hakkında epey bilgi sahibi olan Otis Thompson... Bakir ve mastürbasyonla ilgili problemler yaşayan utangaç ama bilgili kahramanımız bilgisini satmaya karar verirse...

Elbette o utangaçlıkla bunu Otis tek başına yapamazdı. Otis'i bu fikre ikna eden Maeve... Otis, hiç ihtiyacı olmamasına rağmen, sırf Maeve istediği için para karşılığında okuldaki arkadaşlarına cinsellikte yaşadıkları problemleri anlatmaları için danışmanlık veriyor. Herkese karşı çok güçlü dursa çok duygusal olan Maeve bu sayede Otis'i de sosyalleştirmiş olacak... Maeve güzelliğiyle de sosyal medyanın gündeminde...

3.Ve her zaman sonsuz enerjisi ve renkli kişiliğiyle Eric... Her eve lazım bir arkadaş olan Eric; eşcinsel olması ve kimlik arayışı sırasında babasıyla çatışmalar yaşamasına rağmen pes etmiyor. Rengarenk giyinmesine rağmen bir o kadar da içine kapanık olan Eric’in tüm dışlamalara rağmen pozitif mücadelesi herkese örnek olacak cinsten...