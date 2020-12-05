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Seyahat konulu filmler: mutlaka izlemeniz gereken 10 film

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 05.12.2020 22:19 | Son Güncelleme:
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Seyahat konulu filmler: mutlaka izlemeniz gereken 10 film

Seyahat etmek kadar seyahat konulu filmleri izlemek de güzel. Özgürlük kavramını yeniden sorgulatacak, izledikten sonra yola çıkma isteği yaratacak bu filmleri, hafta sonu karantina günlerinde izleyebilirsiniz.

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları geldiyse, evin tadını çıkarmanın ne zamandır bekleyen o kitabı okumanın, bir kaç film izlemenin tam zamanı. Yalnız izledikten sonra içinizde oluşan çantayı alıp yola çıkma isteğini bir müddet bastırmanız gerekecek. :) Sağlığımız yerinde olsun, elbette yeniden çıkacağız o yollara, yeniden gezeceğiz. O halde IMDb puanlarına göre sıraladığım en iyi seyahat konulu filmlere birlikte göz atalım.

INTO THE WILD |IMDb 8.1

Gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılan filmde genç Christopher elinin altındaki tüm imkanları reddediyor. Başarı ve rahatlık içerisinde geçen günlerini bırakıp Alaska bölgesinde özgürlüğünü arayan bu genci sayısız macera bekliyor. McCandless, uzun yolculuğu boyunca bin bir tür macera ve bin bir tür insan ile karşılaşıyor.

CENNET YOLCULARI |IMDb 8.0

Kanser hastası olan Martin ve Rudi ismindeki iki genç adam, hastalığın ilerlemiş aşamasında olduklarını hastanede öğreniyorlar. Son yolculuklarını yapmaya karar vererek 60 model bir Mercedes'i çalıp yolculuğa çıkıyorlar. Arabanın bir gangster çetesine ait olduğunu ve torpido gözünde bir silah bulunduğunu öğrendiklerinde işler karışıyor.

MOTOSİKLET GÜNLÜĞÜ |IMDb 7.8

Devrim kahramanı Che’yi hepimiz tanıyoruz. Peki ya bir zamanlar onun Buenos Aires’in varlıklı kesimlerinde yaşayan 23 yaşında bir tıp öğrencisi olduğu kaç kişi biliyor? 29 yaşındaki arkadaşı, biyokimyacı Alberto Granado’yla birlikte yaptıkları motosiklet yolculuğunda Latin Amerika’nın gerçekleriyle nasıl yüzleşmek zorunda kaldıklarını?

1952 yılında Ernesto ve Alberto Buenos Aires’ten bir motosikletin sırtında yola çıkıyorlar. Bu yolculuk, iki genç adamın geleceklerini şekillendiriyor.

TEMMUZ'DA |IMDb 7.8

Im Juli filminin başkahramanlarından biri olan Daniel saygı kazanmaya çalışan ancak beklediği saygı ve sevgiyi çevresinden göremeyen genç bir öğretmen. Temmuz’da filmine ismini veren Juli ile tanıştığında genç öğretmenin hayatı değişmeye başlıyor.
Bir Türk kızına aşık olan ve onun peşinden İstanbul yoluna düşen Daniel’i bu yolda Juli yalnız bırakmıyor ve ikiliyi yol boyunca sayısız macera bekliyor.

PARİS'TE GECE YARISI |IMDb 7.7

Filmde iş için Paris'e gelen bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Nişanlı genç bir çiftin yolculuk boyunca değişen yaşamları Woody Allen tarzı komik dokunuşlarla bezenmiş. Sonbaharda evlenecek olan nişanlı iki gencin hatta özellikle damat adayının bu şehirde başına gelen ve tüm ailenin hayatını değiştirecek gerçek üstü maceraları anlatan bir romantik komedi var karşımızda. Bu genç adamın şehre, Paris’e duyduğu büyük aşk ve edebiyat sevgisini konu alıyor.

SIDEWAYS |IMDb 7.6

Miles Raymond, bütün hayatı bir yazar olabilme hayalleriyle geçmiş, ama evliliğindeki gibi mesleğinde de başarısız olmuş, bir İngilizce öğretmeni. Miles'ın son yazarlık denemesi de başarısızlıkla sonuçlanınca en yakın arkadaşı Jack'i, evlenmeden önce, bir haftalık bir yolculuğa davet ediyor. 2004 senesinin en iddialı filmlerinden olan Sideways 5 dalda oscar adayı olmuş ve 2 altın küre ödüllü bir film.

ŞİMDİ YA DA ASLA |IMDb 7.4

Milyoner şirket sahibi Edward Cole ile işçi sınıfına mensup araba tamircisi Carter Chambers'ın dünyaları apayrı. Yolları, bir hastane odasını paylaşmalarıyla kesişiyor ve iki ortak noktaları olduğunu keşfediyorlar: "Tahtalı köyü boylamadan önce" hayatlarının kalan kısmını hep yapmak istedikleri her şeyi yaparak geçirme arzusu ve kendileriyle farkında olmadıkları bir barışma ihtiyacı. Birlikte, seyahate çıkıyorlar; ve bu süreçte hayatı dolu dolu, içgörü ve mizahla yaşamayı öğreniyorlar.

THE WAY |IMDb 7,4

Amerikalı bir doktor olan Tom fırtına yüzünden ölen oğlunun haberini alan Tom, oğlunun cenazesini alabilmek için Fransa’da bulunan St. Jean Pied de Port’a doğru yola çıkıyor.

Oğlunu kaybetmiş olmanın verdiği acıyı göğüslemeye çalışan Tom çareyi oğlunun tamamlayamadığı geziyi tamamlamakta buluyor. Yürüyüş konusunda pek deneyimi olmayan Tom sandığının aksine yol boyunca asla yalnız kalmıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlarla tanışan Tom’un dünya görüşü bu yol ile yeniden şekilleniyor.

WALTER MITTY'NİN GİZLİ YAŞAMI |IMDb 7.4

Ünlü "Life" dergisinde Negatif Portföy Müdürü olarak çalışan Walter gayet basit bir hayata sahip. İşi ile evi arasında geçen bu sıradan hayatında çalıştığı dergi satılıyor. İşini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Walter'ın önündeki son görev derginin son sayısının kapağını çıkarmak. Ancak kapak fotoğrafının negatiflerinden biri eksik. Hayatını bu dergiye adamış olan Walter için üzerine düşen görevi yapma vakti geliyor. Kollarını sıvayıp, kayıp olan negatifi bulmak için ünlü fotoğrafçı Sean O'Connell'ın peşine düşüyor ve birbirinden ilginç maceraların arasına dalıyor.

THELMA VE LOISE |IMDb 7.4

Erkek arkadaşından bıkan Arkansaslı garson kız Louise, sıkıcı bir hayatı olan arkadaşı Thelma’yı ayartıyor. Birlikte özgürlükle dolu bir haftasonu araba seyahatine çıkıyorlar. Film 6 dalda Oscar’a aday gösterilmiş ve sonunda En İyi Özgün Senaryo ödülünü senaristi Callie Khouri’ye kazandırmış.


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