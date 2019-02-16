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Seyahatinizi kolaylaştıracak bu yaratıcı fikirlere bayılacaksınız!

zeynep.ok zeynep.ok
EĞLENCE  | 16.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

Bir seyahate çıktınız ve bazı durumlardan rahatsız mısınız? Otel odasında aşağıdaki durumları yaparken zorluk yaşıyorsanız buyrun size ilginç bazı öneriler

Seyahatinizi kolaylaştıracak bu yaratıcı fikirlere bayılacaksınız!

Sık sık seyahate çıkıyor ve gittiğiniz otel odalarında sıklıkla sorunlar mı yaşıyorsunuz? Bir otel odasında her zaman uygun şartları sağlamak mümkün olmayabilir... Ama bu önerileri okuduktan sonra bazı yaratıcı fikirleri aklınızdan çıkaramayacaksınız.

Tuhaf ama işe yarar önerileri buzzfeed'den sizin için derledik; buyrun:

Otel odasında şişe açacağı yoksa buyrun sizi kapı önüne alalım...
1

Kısa bir seyahat için tüm makyaj malzemelerinizi ve kremlerinizi yanınızda taşımak istemiyorsanıza ihtiyacınız olan tek şey bir kontakt lens çantası...
2

Diş fırçanızı koyacak temiz bir alan mı arıyorsunuz? Buyrun karton bardak!
3

Sürekli şarj aletinizi bir yerlerde unutuyorsanız anahtarlıklarınızı kablonuza geçirin.
4

Eğer otel odasında daha önce kimin ve hangi ellerle dokunduğu kumandaya dokunmanız gerekiyor ve dokunmaktan tiksiniyorsanız küçük bir poşet işinizi görecektir...
5

Otel odasında yeterince alan yoksa ütü masasını değerlendirebilirsiniz.
6

Soğutucu da mı yok? Buyrun yaratıcı bir fikir daha...
7

Yok artık komodin de mi koymamışlar. Neyse ki çarşaflar var...
8

Eğer ki etrafa dağılmasından korktuğunuz minik şampuanlarınız sizi korkutuyorsa bu da bir önlem olabilir...
9

Takılarınız için küçük bir kutu bulamadınızsa ilaç kutusu muhteşem bir kurtarıcı olabilir.
10

Buna bayılacaksınız! Perdeler tam kapanmıyorsa ve bu sizi delirtiyorsa işte size muhteşem ötesi bir fikir...
11

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Anahtar Kelimeler:
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