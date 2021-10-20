Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama

Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar Çengelköy'de bulunan evi ve bankadaki yüklü miktardaki birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmıştı.

İKİ YEĞENİ DAVA AÇTI

Ancak Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden Evren Saydan ile Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek, vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Önceki gün mahkemenin sonuçlandığı ve Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetinin mahkemece resmileştiği iddia edildi.

ÇYDD: KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada ise, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. ÇYDD görevlileri tarafından, "Kesinleşen bir şey yok, dava hala sürüyor" denildi.

YEĞENLERİ ANMA TÖRENİNE KATILMADI

Dursunoğlu, ölümün 1. yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anılmıştı. Anma törenine yeğeni Güliz Buyrukbilen ve mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katılmıştı. Usta sanatçının mirasının bağışlanmasına itiraz eden yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan anmada bulunmamıştı.

Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

'40 YILDIR TEK BAŞIMAYIM'

Dursunoğlu, verdiği bir röportajında 'Ne kadar mirasınız var?' sorusuna şu cevabı, "15 milyona yakın bir param var. Tabii bunun içinde Çengelköy'deki evim, mal varlığım da dahil." yanıtını vermişti. Sanatçı, "Yakın aileniz bu duruma bozulmuştur" yorumu hakkında ise, "Ben 40 yıldır tek başıma yaşıyorum. Paramı ne yapacağım benim bileceğim bir iş. Kimsenin alınmaya gücenmeye hakkı yok" ifadelerini kullanmıştı.

HAYATI FİLM OLUYOR

Geçtiğimiz aylarda Seyfi Dursunoğlu’nun hayatının beyazperdeye yansıtılacağı ortaya çıkmıştı. Filmin danışmanlığını ise Armağan Çağlayan yapıyor.

