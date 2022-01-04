MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seyhan Soylu Demet Akalın ve Okan Kurt'u hedef aldı! "Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarını indirdiler"

Seyhan Soylu Demet Akalın ve Okan Kurt'u hedef aldı! "Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarını indirdiler"

04.01.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Soylu yeni iddialarıyla gündemde. Daha önce Nihat Doğan'ın Serpil Çakmaklı'yı hamile bıraktığı iddiasıyla çok konuşulan Sisi şimdi de Demet Akalın ve Okan Kurt hakkında iddialarda bulundu. Sisi "Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarını indirdiler" dedi. Akalın ve Kurt çifti iddialar hakkında bir yorumda bulunmadı.

Flash TV'de ekranlara gelen Al Sana Haber programında olaylar bitmiyor. Programın moderatörü Seyhan Soylu'dan, Demet Akalın'ı çıldırtacak iddialar geldi.

Bahar Candan, Yeliz Yeşilmen ve Özlem Uçar ile birlikte yaptıkları canlı yayında Seyhan Soylu Demet Akalın hakkında bomba iddialarda bulundu. Akalın'ın 'Moda İkonu' seçilmesinden rahatsız olan Sisi Demet Akalın'ın 2018 yılında boşanmasıyla ilgili yorumlarıyla şaşırttı.

Ebru Gündeş-Hadise-Reza Zarrab konusu yeniden açıldı! Seren Serengil &quot;Büyük rezalet&quot; dediEbru Gündeş-Hadise-Reza Zarrab konusu yeniden açıldı! Seren Serengil "Büyük rezalet" dedi

İTALYA TATİLİNDE GÖRÜŞMÜŞLER

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, bu boşanma olayları yaşanmadan önce gittikleri İtalya tatilinde Ebru Gündeş ve Rıza Zarrab çiftiyle görüşmüş. Sisi'nin iddiasına göre bu görüşmede eşlerinin tanışıp yakın arkadaş olmalarını isteyen ikili, eşlerini yalnız bırakmış. O dönem şirketi sallantıda olan Kurt Zarrab'tan 50 milyon dolar almış.

Ekran Alıntısı

Sisi bu konudaki iddiasında "Adamın 50 milyon dolarını indirdiler. Sonra numaradan boşandılar ama aynı evde yakalandılar" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı!Sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Seyhan Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Çelişkili ifadeler ele verdi! Kadının sütyeninden çıktı

Çelişkili ifadeler ele verdi! Kadının sütyeninden çıktı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.