Seyhan Soylu Demet Akalın ve Okan Kurt'u hedef aldı! "Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarını indirdiler"

Flash TV'de ekranlara gelen Al Sana Haber programında olaylar bitmiyor. Programın moderatörü Seyhan Soylu'dan, Demet Akalın'ı çıldırtacak iddialar geldi.

Bahar Candan, Yeliz Yeşilmen ve Özlem Uçar ile birlikte yaptıkları canlı yayında Seyhan Soylu Demet Akalın hakkında bomba iddialarda bulundu. Akalın'ın 'Moda İkonu' seçilmesinden rahatsız olan Sisi Demet Akalın'ın 2018 yılında boşanmasıyla ilgili yorumlarıyla şaşırttı.

İTALYA TATİLİNDE GÖRÜŞMÜŞLER

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, bu boşanma olayları yaşanmadan önce gittikleri İtalya tatilinde Ebru Gündeş ve Rıza Zarrab çiftiyle görüşmüş. Sisi'nin iddiasına göre bu görüşmede eşlerinin tanışıp yakın arkadaş olmalarını isteyen ikili, eşlerini yalnız bırakmış. O dönem şirketi sallantıda olan Kurt Zarrab'tan 50 milyon dolar almış.

Sisi bu konudaki iddiasında "Adamın 50 milyon dolarını indirdiler. Sonra numaradan boşandılar ama aynı evde yakalandılar" dedi.



