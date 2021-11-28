MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seyhan Soylu durmuyor! "Serpil Çakmaklı Nihat Doğan'dan çocuk aldırdı"

Seyhan Soylu durmuyor! "Serpil Çakmaklı Nihat Doğan'dan çocuk aldırdı"

28.11.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Al Sana Haber"de Seyhan Soylu, türkücü Nihat Doğan için bir dönem Serpil Çakmaklı ile Banu Alkan’ın birbirine girdiğini iddia etmişti. Soylu şimdi de "Serpil Çakmaklı Nihat Doğan'dan çocuk aldırdı" açıklamasında bulundu.

Seyhan Soylu durmuyor! "Serpil Çakmaklı Nihat Doğan'dan çocuk aldırdı"

Al Sana Haber programında yaşananlar gündemden düşmüyor. Son olarak Seyhan Soylu, türkücü Nihat Doğan için bir dönem Serpil Çakmaklı ile Banu Alkan’ın kavga ettiğini açıklamıştı. İddiaya göre Nihat Doğn 17 yaşındayken Çakmaklı ile tutkulu bir aşk yaşamıştı. Bu konu yayında yeniden açıldı.

Nihat Doğan Seyhan Soylu’ya "Senin Ece Ronay ile düet yapacağını duydum. Yahu sen artık çok ünlü bir moderatör oldun; Uğur Dündar, Ahmet Hakan şarkı söyler mi? Senin ne işin var? Başarılı olduğun işlere bak, bırak şarkıcılık bizim işimiz. Hem hangi sesle düet yapacaksın?‘’ diyerek dalga geçti.

Seyhan Soylu ise bu yoruma kızınca Nihat Doğan’a ^"Bak yine kaşınıyorsun. Serpil Çakmaklı aşkını nasıl patlattıysam. Neden ayrıldığını söylerim" dedi. Nihat Doğan bu sözleri duyunca yerinden fırladı ve ne yapacağını şaşırdı.

Seyhan Soylu’dan iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı...Seyhan Soylu’dan iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı...

"SERPİL ÇAKMAKLI'YI KANDIRDI"

Seyhan Soylu açıklamasına devam ederek şu iddiada bulundu: "Serpil Çakmalı ile Banu Alkan’ın Nihat Doğan için kavga ettiği yıllarda henüz Nihat Doğan o zamanlarda 17 yaşındaydı. O yıllarda çok çapkındı. Kadınlar onun 17 yaşında olduğunu bilirse yüzüne bakmazlar diye, sahte kimlikle dolaşırdı. 26 yaşındayım diye kadını kandırdı. O tarihte Nihat reşit yaşta olmadığı için oyuncu Serpil Çakmaklı 2 aylık hamileyken çocuk aldırdı.

O tarihlerde de Serpil Çakmaklı büyük star ve bir içim su, Serpil Nihat’a sormuş, tabii ki Nihat kadını 26 yaşındayım diye kandırmış, sahte kimlik göstermiş kadında ne bilsin bunun fırlama kurnaz olduğunu, öğrenince çocuğu aldırıp hemen ayrıldı” açıklamasını yaptı.

Nihat doğan ne yapacağını bilemeyerek konuyu değiştirmeye çalıştı ve "Beni rezil ettin yeter" diyerek Soylu'nun ağzını kapattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızlarını gölgede bırakıyor! Bikinili pozlarKızlarını gölgede bırakıyor! Bikinili pozlar
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Güzel oyuncu babasını paylaştı! Mesleğini duyan şaşıp kaldı!Güzel oyuncu babasını paylaştı! Mesleğini duyan şaşıp kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Serpil Çakmaklı Seyhan Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Savcı Pars, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Savcı Pars, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.