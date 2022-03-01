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Seyhan Soylu Ebru Gündeş'in sevgilileriyle ilgili iddialarda bulundu! "Bu kadından sonra cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

01.03.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Soylu ünlü isimlerle yaptığı yorumlarla son dönemde sık sık gündeme geliyor. Sisi son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile adı anılan Ebru Gündeş ve eski sevgilileri hakkında iddialarda bulundu. Seyhan Soylu konuşmasında "Bu kadından sonra erkekler bir daha kadınlarla birlikte olmayıp cinsel tercihlerini değiştiriyorlar. Ya biseksüel ya da gay oluyorlar" dedi.

Seyhan Soylu Ebru Gündeş'in sevgilileriyle ilgili iddialarda bulundu! "Bu kadından sonra cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

Flash TV'den ayrılan Al Sana Haber ekibi yayınlarına Yotube'da devam ediyor. Programının moderatörü Seyhan Soylu ünlüler hakkında lafını esirgemiyor. Seyhan Soylu'nun gündeminde şimdi de Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Gündeş vardı.

Seyhan Soylu Ebru Gündeş'i yere göğe sığdıramazken ilginç yorumlarda bulundu. "Ebru Gündeş muhteşem güzel bir kadın, zaten sesine tüm Türkiye hayran. Ebru ile beraber olacak adamları uyarıyorum" diyen Sisi konuşmasında şu iddialarda bulundu:

Ebru Gündeş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw'un Cansu Taşkın ile fotoğrafları sızdıEbru Gündeş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw'un Cansu Taşkın ile fotoğrafları sızdı

"Bu kadının bir tık üstü yok. Bu kadından sonra erkekler bir daha kadınlarla birlikte olmayıp cinsel tercihlerini değiştiriyorlar. Ya biseksüel ya da gay oluyorlar. Ona göre Ebru’yu üzerseniz sizi kapının önüne koyarsa bir daha iflah olmazsınız. Bakın Reza ile ayrıldı cezaevinde bir adamla yakalandı. Ondan öncede Stelyo Pipis ile aşk yaşadı o da hayatına gay olarak devam etmekte. Bir de 3. kişi daha var. O kişiyi çok seviyorum ve söylemek istemiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Seyhan Soylu
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