Seyhan Soylu Ebru Gündeş'in sevgilileriyle ilgili iddialarda bulundu! "Bu kadından sonra cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

Flash TV'den ayrılan Al Sana Haber ekibi yayınlarına Yotube'da devam ediyor. Programının moderatörü Seyhan Soylu ünlüler hakkında lafını esirgemiyor. Seyhan Soylu'nun gündeminde şimdi de Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Gündeş vardı.

Seyhan Soylu Ebru Gündeş'i yere göğe sığdıramazken ilginç yorumlarda bulundu. "Ebru Gündeş muhteşem güzel bir kadın, zaten sesine tüm Türkiye hayran. Ebru ile beraber olacak adamları uyarıyorum" diyen Sisi konuşmasında şu iddialarda bulundu:

"Bu kadının bir tık üstü yok. Bu kadından sonra erkekler bir daha kadınlarla birlikte olmayıp cinsel tercihlerini değiştiriyorlar. Ya biseksüel ya da gay oluyorlar. Ona göre Ebru’yu üzerseniz sizi kapının önüne koyarsa bir daha iflah olmazsınız. Bakın Reza ile ayrıldı cezaevinde bir adamla yakalandı. Ondan öncede Stelyo Pipis ile aşk yaşadı o da hayatına gay olarak devam etmekte. Bir de 3. kişi daha var. O kişiyi çok seviyorum ve söylemek istemiyorum."



