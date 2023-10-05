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Seyhan Soylu şoke eden iddialar sonrası Dilan Polat'ın kocasıyla anlaştı! Ev, araba ve para alıp...

05.10.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu günlerdir Dilan Polat ve Engin Polat hakkında adam vurdurma, dolandırıcılık gibi iddialarda bulunup savcılığa gideceğini söylüyordu. Günler sonra Sisi Engin Polat ile görüşerek ev, para ve araba karşılığında anlaşma yaptı.

Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu son günlerde Dilan Polat iddialarıyla gündeme geliyordu. "Dilan Polat ve Engin Polat şu anda birilerini vurdurdu. Avukatlarımla bir araya geldik, 11 sayfalık bir ifade hazırladık" diyen Seyhan Soylu geri adım attı.

Dilan Polat'ın kocası Engin Polat ile masaya oturan ve anlaşan Sisi bir de paylaşım yaptı.

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Seyhan Soylu açıklamasında "Sevgili yurdum insanı, ben Seyhan Soylu. Şu an havaalanına gidiyorum. Dün geceki yemekten çıkan sonuç bu. Ben yurt dışına yerleşiyorum. Bu sefer benim tarafımdan kandırıldınız" dedi ve şunları söyledi:

“Engin Polat bana Cem Uzan'ın semtinden Paris’ten ev aldı, 10 milyon Euro da aldım, bir de Bentley araba. Bu sefer de ben kandırdım sizi. Dilan Polat'ın sarf etmiş olduğu sözler doğruydu. Ondan öncekiler de doğruydu!” dedi.

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