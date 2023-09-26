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Seyhan Soylu'dan şoke eden Dilan Polat iddiası! "Bir kişiyi vurdurdu! Tüm mal varlıklarına..."

26.09.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat hakkında iddialara bir yenisi daha eklendi. Sisi lakaplı Seyhan Soylu avukatlarıyla ifade hazırladıklarını iddia ederek "Tüm mal varlıklarına el koydurmak için, yarın bütün avukatlarım girişimde bulunuyoruz" dedi. Bununla da kalmadı fenomenin bir kişiyi vurdurduğunu iddia etti.

Dilan Polat ve ailesi günlerdir mal varlıklarıyla gündemde. Özellikle para akladıkları yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen fenomen hakkında Seyhan Solu da bazı iddialarda bulundu.

Dilan Polat'ın varlıklı bir aileden geldiği sözlerini zaman zaman yalanlayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, şimdi de Engin Polat ve Dilan Polat hakkında şoke eden bir iddia gündeme getirdi.

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"Dilan Polat ve Engin Polat şu anda birilerini vurdurdu. Avukatlarımla bir araya geldik, 11 sayfalık bir ifade hazırladık" diyen Seyhan Soylu, şok eden iddiasını sürdürdü.

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"Tüm mal varlıklarına el koydurmak için, yarın bütün avukatlarım girişimde bulunuyoruz" diyen Seyhan Soylu suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek "Çiftlikbank'ından Detay Maxinet'ine hepsini deşifre ettim, sonuncusu da Dilan Polat olacak dedim" sözleriyle bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

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Dilan Polat Seyhan Soylu

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