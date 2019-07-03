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Şeyh'in oğlu 'uyuşturuculu grup seks partisi'nden sonra ölü bulundu

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi evinde ölü bulundu. Kasımi'nin grup seks partisinin ardından aşırı doz uyuşturucudan öldüğü iddia edildi!

Şeyh'in oğlu 'uyuşturuculu grup seks partisi'nden sonra ölü bulundu

Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin modacı olan ve Londra’da yaşayan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, Pazartesi günü aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü iddia edildi. 39 yaşındaki şeyh için Dubai’de 3 gün yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

‘ABİSİ DE AŞIRI DOZ UYUŞTUCUDAN ÖLMÜŞTÜ’

Şeyhin ölümü ülkede gündem olurken, BAE Şeyhi Muhammed el Kasımi'nin, en büyük oğlunu da 1999 yılında, 24 yaşındayken aşırı dozda uyuşturucudan kaybettiği belirtildi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hepiniz böyle geberin pislik araplar
şeyh kendi ülkende sex partisi uyuşturucu yasak mı orada olsa idam mı olacaklar karılarınız kapanır londrada açılır bu nasıl şeyhlik bu nasıl müslümanlık
halkı dinle, cennetle, cehennemle uyutup, kendileri malı götürüyor, istediklerini yapıyorlar. Türkiye'de de aynı değil mi sanki? Binali'nin oğlunun kumar masasındaki pozunu bilirsiniz...
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