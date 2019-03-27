Seyir halinde uyuyakalan sürücünün hayatına mal olan kaza kamerada

Kaza, Rusya'ın doğusunda yer alan Primorskiy Krayı'ndaki Spassky bölgesinde Khabarovsk Vladivostok yolu üzerinde meydana geldi.

SON ANDA HAMLE YAPTI AMA BAŞARILI OLAMADI

Bir aracın yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde, gaz taşıyan tankerin, virajda yolun dışına doğru kaydığı görülüyor. Bariyerlere çarpan tankerin son anda yola dönüş yapmaya çalıştığı ancak takla atarak yol dışına savrulduğu görülüyor.

UYUDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, asfalt yüzeyinin kuru, görünürlüğün normal ve yolda herhangi bir sorun olmadığını; kazada hayatını kaybeden 40 yaşındaki sürücünün, seyir halinde uyuyakalmış olmasından şüphelenildiğini söyledi. (DHA)

