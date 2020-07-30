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Seyirciyi kısa sürede hikayeye çekmeyi başaran en iyi bilim kurgu dizileri!

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Farklı senaryolar üzerinden kurgulanan diziler geleceği, uzayı ya da ütopik farklı evrenleri yansıtarak zihnin ve hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Zihnin sınırlarını zorlayarak izleyiciyi düşünmeye sevk eden bu yapımlar son dönemlerde oldukça dikkat çekiyor. Sizler için en sevilen bilim kurgu dizileri arasında yer alan birkaç önerimiz bulunuyor.

Seyirciyi kısa sürede hikayeye çekmeyi başaran en iyi bilim kurgu dizileri!

Bilim kurgu tutkunuysanız son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle ortaya konan diziler tam size göre! En sevilen bilim kurgu dizileri arasında yer alan bu yapımlar içerdikleri farklı konu alternatifleriyle çeşitlilik içeriyor.

BLACK MIRROR (2011) - IMDB: 8.8

Birbirinden bağımsız bölümler üzerinden ilerleyen dizinin her bölümünde farklı bir konu ele alınıyor. Baştan sona dizi izlemekten sıkılanlar için harika bir alternatif! Gelişen teknolojinin insan hayatlarına, ilişkilerine, medyaya, siyasete yansıyan etkisini gözler önüne seren Black Mirror'ın aynı zamanda distopik özellikler gösterdiği söylenebilir. Ahlaki ikilemleri de konu alan dizi eleştirel özellikler taşıyor.

STRANGER THINGS (2016) - IMDB: 8.8

En sevilen bilim kurgu dizileri

3. sezonu geride bırakan Stranger Things'in yakında yayınlanacak 4. sezonu merakla bekleniyor. 1980 yılında Hawkins, kasabadaki ulusal laboratuvarda devlet için gizli bilimsel araştırmalar yürütülüyor. Bu esnada paralel bir evrene açılan portal Hawkins'i bazı tehlikelerle karşı karşıya getiriyor. Eleven ise sahip olduğu güçlerle kasabadakilere yardımcı olarak büyük bir mücadele veriyor.

DARK (2017) - IMDB: 8.7

En sevilen bilim kurgu dizileri

Bilim kurgu türünde dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Dark, farklı zaman dilimlerini konu alıyor. Winden isimli küçük bir Alman kasabasında yaşayan Jonas babasının trajik ölümüyle birlikte kasabada arka arkaya gelişen olayları çözmeye çalışıyor. Bu sırada kendisini bambaşka zaman dilimlerinde buluyor. Bu düğümü çözmeye çalışan Jonas kendisine karşı bir mücadele sürdürüyor.

THE 100 (2016) - IMDB: 7.7

En sevilen bilim kurgu dizileri

Kass Morgan'ın aynı isimli kitabından uyarlanan The 100, dünyada yaşanan nükleer patlama sonrasını konu alıyor. Dünyanın yaşanmaz bir hale gelmesi üzerine geride kalan insanlar bir uzay istasyonunda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Yıllar sonra dünyanın yaşanır bir hale gelip gelmediğini görmek için aralarından seçilen 100 kişi dünyaya gönderiliyor.

LIMITLESS (2015) - IMDB: 7.7

28 yaşında müzisyenlik yapan Finch, NZT-48 adında özel bir ilaç alarak beyninin tüm fonksiyonlarını kullanmaya başladığını fark ediyor. Bu sayede her detaya dikkat eden inanılmaz bir insana dönüşüyor. Bu durumdan haberdar olan FBI, Finch ile birlikte hareket ederek davaları çözmeye çalışıyor. İşler iyiye gidiyor derken Finch kendisini olayların ortasında buluyor.

12 MONKEYS (2015) - IMDB: 7.7

2035 yılında geçen 7 milyardan fazla insanı yok eden bir virüsü konu alıyor. Geride kalanlar mutasyona uğrayan ve tehlikeli hale gelen virüslü savaşmaya devam ederken yiyecek bulmakta da zorlanıyor. Sürdürülen bu mücadele içerisinde bilim insanlarının icat ettiği zaman makinesi geçmişe giderek virüsün yayılmasını önlemek adına bir umut veriyor.

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