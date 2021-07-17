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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu! "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim""

17.07.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişki ile Türkiye'de magazin dünyasında yer alan Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcı iddiaları hakkında suskunluğunu bozdu. Meedo olarak anılan Alsaloussi, "Şeyma Subaşı ile ilişkiyi bitiren bendim, Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığı ortada" dedi.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu! "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim""

Sabah Gazetesi'nden Sonat Bahar'a konuşan son günlerin en çok merak edilen ismi Mohammed Alsaloussi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı" diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim."

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Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim." diyen Meedo, Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişkiyi anlattı.

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Şeyma'ya kredi kartı verdiğini ve harcamalarının hepsinin arkadaşında saklandığını açıklayan Meedo, Şeyma Subaşı'nı sevdiğini, aksi halde bu kadar fedakarlıkta bulunmayacağını açıkladı.

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FARKLI BİR HAYAT TARZINDAN HOŞLANIYOR

Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada her detayı yayınlamasını, insanlara gösterip, hayatını ortada yaşamasından rahatsız olduğunu açıklayan Meedo, "Ben bundan hiç hoşlanmadım. Paylaştığı hayat Şeyma ve Melisa için çok güzel bir hayattı" derken, Şeyma Subaşı'nın bu tarzına saygı duymaktan başka bir şey yapmadığını ve bu nedenle hakkında medyada hakkımda, kötü biri olduğuma, dolandırıcı olduğuma dair yazılar çıktığını, bunun da kendisini üzdüğünü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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