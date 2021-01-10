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  4. Şeyma Subaşı bu sefer isim verdi! Mohammed Al Saloussi ile aşkı tam gaz devam...

Şeyma Subaşı bu sefer isim verdi! Mohammed Al Saloussi ile aşkı tam gaz devam...

10.01.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı bu sefer isim verdi! Mohammed Al Saloussi ile aşkı tam gaz devam...

Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı gündeme bomba gibi düşmüştü. Kiminle birlikte olduğu merak edilen Şeyma Subaşı sonunda sevgilisinin adını da paylaştı.

Miami'de ev aldıktan sonra ülkeye dönmeyen ve pandemide parti parti gezen Şeyma Subaşı yine gündeme bomba gibi düştü.

Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı dikkatleri üzerine topladı. Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi merak konusu oldu. Farklı isimlerle anılan Şeyma Subaşı sonunda sevgilisin adını söyledi.

Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Subaşı sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafı daha paylaştı.

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Şeyma Subaşı fotoğrafa "Seni şimdiden özledim. Muhammedim" notunu düştü.

Mohammed Al Saloussi hakkında iki iddia var. İlk iddia; Şubaşı'nın sevgilisinin Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu diğer iddia ise bu kişinin Mısırlı bir yatırımcı olduğu...

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