Şeyma Subaşı'dan havuz başında bikinili pozlar!

Şeyma Subaşı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapılması yasak olmasına rağmen, sevgilisi Guido Senia ile Çeşme'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Bu yasağı delmesi uzun süre konuşulan Subaşı, kaldıkları evin havuzunda bikinili pozlar verdi.



Şeyma Subaşı'nın bikinili fotoğraflarına kısa sürede 100 binden fazla beğeni geldi.



DEMET AKALIN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Uzun süredir kızı Melisa'dan uzak olan Subaşı'nın Çeşme'ye gitmek için izin alması ise tepki çekmişti. Bu konunun yeniden gündeme gelmesi sonra Demet Akalın da her fırsatta eleştirdiği Şeyma Subaşı'na tepki gösterdi. Bir takipçinin "Hiç kimseye izin verirmezken Şeyma Subaşı nasıl izin aldı da Çeşme'ye gitti; nasıl ne gerekçeyle" sorusuna Demet Akalın verdiği yanıtla olay oldu.

Akalın Subaşı'nı hedef alarak "Buradan adaya doktor gitti. Aynı uçak yarışmacıları alıp geri döndü. Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık. Üç aydır görülmeyen evlat... Ay!" yazdı.

