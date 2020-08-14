Şeyma Subaşı'dan siyah mini elbiseli pozlar!

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra kendi adıyla spor giyim markası da çıkaran Subaşı, Haziran başında çıktığı yaz tatiline devam ediyor.

BODRUM'DAN SONRA ÇEŞME'YE GEÇTİ!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ve magazin gündeminde sürekli yer almayı başaran Şeyma Subaşı, tatiline İzmir Alaçatı'da devam ediyor.

Tatilden karelerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Şeyma Subaşı, bu defa süper mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.



Şeyma'nın "Yalnız sen" notuyla yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİĞİ ANLARI PAYLAŞMIŞTI

Subaşı geçtiğimiz günlerde de tekne tatilinden bikinili pozlarını ve üstsüz güneşlendiği anlarda çektiği videosunu paylaşmıştı.



