Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı? Değişimi gündemde...

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Miami'den ev aldığını duyuran Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile Miami'deki hayatına devam ediyor. Subaşı son olarak yüzündeki değişimle dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'nın son pozları "Yine mi estetik" sorusunu sordurdu.

Burnundaki değişimle gündem olan Subaşı'nın bazı takipçileri ise bu değişimin sebebinin filtre olabileceğini iddia etti.

Şeyma Subaşı sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor.



