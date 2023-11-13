Şeyma Subaşı fena dalga konusu oldu! Fayansları yamulttu... Meğer reklam içinmiş

Acun Ilıcalı'dan sonra Meedo ile evlenen ve evliliğinde psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek boşanan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü.

Miami'den İstanbul'a döndüğünü gecenin bir yarısı paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Photoshop'u abarttı. Duvar fayanslarını bile yamultan Şeyma Subaşı'nın bu detayı fark etmemiş olmasına ise çoğu kişi inanmadı.

'Miami'den sonra hâlâ İstanbul saat dilimine uyum sağlamaya çalışıyorum... Jet lag gerçek!' yazdığı fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı dalga konusu oldu.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına "Dikkat çekmek için rezil olmaya gerek yok" yorumları yağdı.

Ancak bir süre sonra bu pozun perde arkasını paylaşan Subaşı aslında bir reklam için bu pozu verdiğini açıkladı ve marka reklamı yaptı.





