MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı fena dalga konusu oldu! Fayansları yamulttu... Meğer reklam içinmiş

Şeyma Subaşı fena dalga konusu oldu! Fayansları yamulttu... Meğer reklam içinmiş

12.11.2023 13:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez evlenen ve evliliği kısa süre Şeyma Subaşı son paylaşımıyla dalga konusu oldu. Photoshop'u abartan Şeyma Subaşı fayansları yamulttuğu pozunu paylaşınca "Dikkat çekmek için rezil olmaya gerek yok" yorumlarına sebep oldu. Ancak bu pozun bir markanın reklamı olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'dan sonra Meedo ile evlenen ve evliliğinde psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek boşanan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü.

Miami'den İstanbul'a döndüğünü gecenin bir yarısı paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Photoshop'u abarttı. Duvar fayanslarını bile yamultan Şeyma Subaşı'nın bu detayı fark etmemiş olmasına ise çoğu kişi inanmadı.

'Miami'den sonra hâlâ İstanbul saat dilimine uyum sağlamaya çalışıyorum... Jet lag gerçek!' yazdığı fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı dalga konusu oldu.

Ekran Alıntısı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına "Dikkat çekmek için rezil olmaya gerek yok" yorumları yağdı.

Aşk pozu olay oldu! Dikkat çeken not Aşk pozu olay oldu! Dikkat çeken not

Ancak bir süre sonra bu pozun perde arkasını paylaşan Subaşı aslında bir reklam için bu pozu verdiğini açıkladı ve marka reklamı yaptı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eli göğsünde poza yorum yağdı! "Ekranda böyle güzel değilsiniz"Eli göğsünde poza yorum yağdı! "Ekranda böyle güzel değilsiniz"
Sevgilisini bir kadınla çıplak şekilde bastı! Anlattıklarını duyan Hasan Can Kaya kendini tutamadıSevgilisini bir kadınla çıplak şekilde bastı! Anlattıklarını duyan Hasan Can Kaya kendini tutamadı
Evine götürmüşler! Yüksek ücret teklif edip...Evine götürmüşler! Yüksek ücret teklif edip...
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
En Çok Okunan Haberler
7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu! Katliamdan önce o notu paylaşmış

3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu! Katliamdan önce o notu paylaşmış

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

10 Kasım'da düzenlenen 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma! Valilikten açıklama geldi

10 Kasım'da düzenlenen 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma! Valilikten açıklama geldi

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.