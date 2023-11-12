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Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan romantik pozlar! "Sen benim en iyi yerimsin"

12.11.2023 11:28 | Son Güncelleme:
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Güzel oyuncu Devrim Özkan ünlü futbolcuyla dolu dizgin yaşadığı aşkta çok mutlu. Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan ile ilgili yaptığı paylaşım ve yorumu sosyal medyayı salladı.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Devrim Özkan’a çiçek yollayarak jest yapan yıldız futbolcu aşk pozlarına yenisini ekledi.

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Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan ile birlikte olduğu fotoğraflar peş peşe paylaştı. Torreira paylaşımına "Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım" ifadelerini kullandı.

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Aşk pozlarına binlerce beğeni yağarken Devrim Özkan ise sayfasında bu paylaşıma yer vermedi.

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