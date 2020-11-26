MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı gelen nafaka yorumuna çok kızdı! Küfür etti

Şeyma Subaşı gelen nafaka yorumuna çok kızdı! Küfür etti

26.11.2020 11:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şeyma Subaşı gelen nafaka yorumuna çok kızdı! Küfür etti

Koronavirüsten pek korkmayan Şeyma Subaşı yurt dışında tatilde! Şeyma Subaşı son yaptığı paylaşım yüzünden gündem oldu. Subaşı sosyal medya hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşıma Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayla ilgili yorum yapan takipçisine küfür ederek cevap verdi.

Pandemiyi umursamayan ve yurt dışında partiden partiye gitmeyi tercih eden Şeyma Subaşı, şimdilerde Miami'de güzel havanın tadını çıkarıyor. Kızı Melias'nın babası Acun Ilıcalı'nın yanında olması Subaşı'yı üzdü. Subaşı kızını özledi ve sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı'dan ince mesaj! Sevgilisi var mı?Şeyma Subaşı'dan ince mesaj! Sevgilisi var mı?

Kızı Melisa'yı özleyen Subaşı, peş peşe anne-kız pozlarını paylaşarak "Son 5 gün. Lütfen annene geri dön ikizim, küçük kız kardeşim, bebeğim, kızım, her şeyim" notunu yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı da "Geliyorum derken paralardan bahsediyor" deyince Subaşı sinirden deliye döndü.

seyma-subasi-kiziyla-fotografina-parayla-ilgili-13760300_6515_m

ŞEYMA SUBAŞI AĞZINI BOZDU

Takipçisinin yorumuna cevap veren Şeyma Subaşı, "Tam kuş beyinli ya. Sen ve senin gibi yorum yapan, konuşan ve düşünenler hepiniz salak, kuş beyinlisiniz. İyi ki sizin gibilerle hiç karşılaşmıyorum. Aynı yerlerde bulunmuyorum. Hazımsız, mutsuz, doyumsuz, klavye kahramanları sizi kuş beyinliler. Cidden hala devam mı pis pis yorumlara. Bir si..... gidin profilimden ya" dedi.

seyma-subasi-kiziyla-fotografina-parayla-ilgili-13760300_5745_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Yıllar sonra ortaya çıktı! Koruyucu aile olduğunu açıkladıYıllar sonra ortaya çıktı! Koruyucu aile olduğunu açıkladı
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Diğer Haberler

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı! Koruyucu aile oldu

Yıllar sonra ortaya çıktı! Koruyucu aile olduğunu açıkladı

İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

Koronavirüs onu da buldu! Evinde karantinada

'Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım' demişti! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in saplantılı hayranı için hapis istemi

'Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım' demişti! Flaş karar

Merve Boluğur maskeyi bu sefer de yanlış taktı! 'İstemiyorum sizi'

Maske takmadığı için ceza yemişti! Tepkisi olay oldu

Tuğba Ekinci'den bir Cem Yılmaz paylaşımı daha! 'Yakışıyor çapkınlık'

Tuğba durmuyor! Cem'in kızdığını görünce...

Jennifer Lopez Mert Alaş'a çıplak poz verdi

Türk fotoğrafçıya çırılçıplak poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.