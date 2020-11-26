Şeyma Subaşı gelen nafaka yorumuna çok kızdı! Küfür etti

Pandemiyi umursamayan ve yurt dışında partiden partiye gitmeyi tercih eden Şeyma Subaşı, şimdilerde Miami'de güzel havanın tadını çıkarıyor. Kızı Melias'nın babası Acun Ilıcalı'nın yanında olması Subaşı'yı üzdü. Subaşı kızını özledi ve sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kızı Melisa'yı özleyen Subaşı, peş peşe anne-kız pozlarını paylaşarak "Son 5 gün. Lütfen annene geri dön ikizim, küçük kız kardeşim, bebeğim, kızım, her şeyim" notunu yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı da "Geliyorum derken paralardan bahsediyor" deyince Subaşı sinirden deliye döndü.

ŞEYMA SUBAŞI AĞZINI BOZDU

Takipçisinin yorumuna cevap veren Şeyma Subaşı, "Tam kuş beyinli ya. Sen ve senin gibi yorum yapan, konuşan ve düşünenler hepiniz salak, kuş beyinlisiniz. İyi ki sizin gibilerle hiç karşılaşmıyorum. Aynı yerlerde bulunmuyorum. Hazımsız, mutsuz, doyumsuz, klavye kahramanları sizi kuş beyinliler. Cidden hala devam mı pis pis yorumlara. Bir si..... gidin profilimden ya" dedi.





