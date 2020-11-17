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Şeyma Subaşı'dan ince mesaj! Sevgilisi var mı?

17.11.2020 10:19 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı'dan ince mesaj! Sevgilisi var mı?

Pandemi dinlemeyen ve partilerden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Şeyma Subaşı tatiline de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mısırlı bir işletmeciyle sevgili olduğu iddia edilen Subaşı bu iddialara üstü kapalı yanıt verdi.

Şeyma Subaşı, tatil yapmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı, Miami'nin ardından Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'a gitti. Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'da da jakuzi keyfini takipçileriyle paylaştı.

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Eski eşi Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra DJ Guido Senia ile sevgili olan Şeyma Subaşı'nın ismi Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile anılıyordu.

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı mı? Sosyal medya gündemindeŞeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı mı? Sosyal medya gündeminde

Bu konu hakkında hiç açıklama yapmayan Subaşı son paylaşımında ince mesaj vermeyi ihmal etmedi.

Ekran Alıntısı

Şubaşı bikinili halini paylaşarak "Ah bu arada beni merak ediyorsanız Şeyma Subaşı bekar hayatında en güzel en güçlü en sağlıklı en bağımsız en özel en dokunulmaz hissediyor. Kızım yanıma gelince inanın bana dünyadaki en mutlu insan olacağım" notunu düştü.

Bu not hem sevgilisi iddialarına bir yanıt hem de düşmanlarına bir mesaj olarak algılandı.

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