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Şeyma Subaşı Hakan Sabancı'yı limitsiz kartından etti! Arzu Sabancı iddiası gündemde

01.04.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'nın Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı'nın arka arkaya beraber yakalanması anne Arzu Sabancı'yı da iddialara göre rahatsız etti. Söylemezsem Olmaz iddiasına göre; Arzu Sabancı oğlu Hakan Sabancı'nın limitsiz kredi kartına el koydu.

Şeyma Subaşı Hakan Sabancı'yı limitsiz kartından etti! Arzu Sabancı iddiası gündemde

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrılık ülkeye döner dönmez kendini aşk iddialarının ortasında buldu. Çapkınlıklarıyla tanınan Hakan Sabancı'yla arka arkaya yakalanan ve aşk iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı konuya dair sessiz kalmayı tercih ediyor. Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı'nın bu yakınlaşması anne Arzu Sabancı ise rahatsız etti.

Söylemezsem Olmaz programında yer alan iddiaya göre; Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı'nın limitsiz kredi kartına el koydu.

Ekran Alıntısı


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Şeyma Subaşı
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