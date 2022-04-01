Şeyma Subaşı Hakan Sabancı'yı limitsiz kartından etti! Arzu Sabancı iddiası gündemde

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrılık ülkeye döner dönmez kendini aşk iddialarının ortasında buldu. Çapkınlıklarıyla tanınan Hakan Sabancı'yla arka arkaya yakalanan ve aşk iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı konuya dair sessiz kalmayı tercih ediyor. Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı'nın bu yakınlaşması anne Arzu Sabancı ise rahatsız etti.

Söylemezsem Olmaz programında yer alan iddiaya göre; Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı'nın limitsiz kredi kartına el koydu.



