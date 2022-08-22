Şeyma Subaşı ile ilgili hamilelik iddiası! O fotoğrafları kafa karıştırdı…

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, daha önce evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile yeniden barıştı. Barışma sonrası Türkiye'de tatil yapan ve tekne ile Ege koylarını gezen ikili soluğu şimdi de Mısır'da aldı.

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Şeyma Subaşı'nın 3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf karesi gündem oldu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Hakkında sık sık hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atılan ve bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti. Bikinili bir fotoğraf karesini paylaşan Subaşı'nın bir kez daha hamile olduğu iddia edildi. Son dönemde bebek beklediği iddiaları konuşulan fenomenin karesini takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Subaşı'na takipçileri 'bebek yükleniyor', 'bu kez kesin hamile', 'bence hamile', 'karnı büyümüş', 'bebiş var', 'bebek göründü', 'bebek mi yoksa göbek mi' yorumlarında bulundular. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl bebek beklediğini duyurmuş ve kısa süre sonra ise stresten bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.



