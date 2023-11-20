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Şeyma Subaşı ile öpüştüğü söylenen İzzet Antebi isyan etti

20.11.2023 07:10 | Son Güncelleme:
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Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile öpüştüğü iddia edildi. İş insanı bu iddialar sonrası isyan etti.

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlendikten çok kısa bir süre sonra boşanma kararı olan Subaşı'nın yeni aşka yelken açtığı Posta gazetesinde iddia edildi.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den boşanan Şeyma Subaşı ile Tuvana Türkay'la ilişkisini bitiren İzzet Antebi'nin bir mekânda sarmaş dolaş eğlendiği ve zaman zamanda öpüştüğü iddiası gündem oldu.

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İş insanı bu iddialara isyan ederek "Bahsi geçen kişi ile yan yana bile gelmedim" dedi ve aşk haberlerini yalanladı.

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı sevgilisi
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