Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya Koronavirüs karantinası

Yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra 14 gün karantina altında kalma kuralına uymadığı iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia bir gece karantinada kaldı.

Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Subaşı ve sevgilisi dün yurtdışından gelenlere önerilen 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti. Subaşı da dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yapmıştı: “Guido yaklaşık 1 aydır İtalya’da bulunmadı. Beraber Courchevel’deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv’e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya’dan gelmiş olması anlamına gelmiyor.”