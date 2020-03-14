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Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya Koronavirüs karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da Corona Virüsü testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, 14 gün evden çıkmama şartıyla eve gönderildi. Şeyma Subaşı da konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya Koronavirüs karantinası

Yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra 14 gün karantina altında kalma kuralına uymadığı iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia bir gece karantinada kaldı.

Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım" dedi.

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia İtalya'dan Türkiye'ye geldi! Soluğu eğlencede aldı!Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia İtalya'dan Türkiye'ye geldi! Soluğu eğlencede aldı!

Subaşı ve sevgilisi dün yurtdışından gelenlere önerilen 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti. Subaşı da dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yapmıştı: “Guido yaklaşık 1 aydır İtalya’da bulunmadı. Beraber Courchevel’deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv’e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya’dan gelmiş olması anlamına gelmiyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı, Guido Senia, koronavirüs,

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