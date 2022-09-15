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Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir?

15.09.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'dan 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, şu sıralar bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile gündemde... İkili en son, defalarca kez öpüştükleri video ile konuşulmuştu. Bununla birlikte Mısırlı Mohammed Alsaloussi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir? İşte detaylar...

Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo'dan hamile olduğunu ve bebeğini stres yüzünden düşürdüğünü söylemişti. İkilinin evlenme kararı aldıktan sonra sürpriz ayrılığı olay olmuştu. Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı ile Meedo hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir? İşte detaylar...

Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir?

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

1990 doğumlu Şeyma Subaşı 32 yaşındadır. Acun Ilıcalı ile 2017-2018 döneminde evli kaldı. Bu evlilikten Melisa Ilıcalı adında bir kız çocuğu bulunuyor. Survivor Panorama sunucusu Kübra Subaşı'nın kardeşidir.

Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir?

MEEDO KİMDİR?

Mısırlı Mohammed Alsaloussi 'Meedo' adıyla biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşındadır. Şeyma Subaşı ile ilişkisiyle tanındı.

Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir?

Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir?

Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir?

Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir?

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