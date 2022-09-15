Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo'dan hamile olduğunu ve bebeğini stres yüzünden düşürdüğünü söylemişti. İkilinin evlenme kararı aldıktan sonra sürpriz ayrılığı olay olmuştu. Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı ile Meedo hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo nereli, Meedo kimdir? İşte detaylar...

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

1990 doğumlu Şeyma Subaşı 32 yaşındadır. Acun Ilıcalı ile 2017-2018 döneminde evli kaldı. Bu evlilikten Melisa Ilıcalı adında bir kız çocuğu bulunuyor. Survivor Panorama sunucusu Kübra Subaşı'nın kardeşidir.

MEEDO KİMDİR?

Mısırlı Mohammed Alsaloussi 'Meedo' adıyla biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşındadır. Şeyma Subaşı ile ilişkisiyle tanındı.





