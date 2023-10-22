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Şeyma Subaşı Kur'an'dan bir sayfa paylaştı! "Ben bir Müslümanım ve..."

22.10.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mayıs ayında dünyaevine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile tek celsede boşandıktan sonra gittiği partilerle ve verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyordu. Subaşı son olarak Kur'an'dan bir sayfa paylaşarak dikkat çekti.

Şeyma Subaşı Kur'an'dan bir sayfa paylaştı! "Ben bir Müslümanım ve..."

3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. SOn dönemde iddialı karelerini yeniden paylaşmaya başlayan Subaşı Kur'an sayfasını paylaşarak dikkat çekti.

"Ben bir Müslümanım ve Allah'ın yazdığı her şeye, peygamberlerin bütün sözlerine gerçekten inanıyorum" diyen Subaşı devamında ise şunları yazdı:

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"Her şeyin Kur'an'da anlatıldığı aşikar ve bu bende tarifsiz bir huzur ve adalet duygusu, iyiliğe inanma, iyi olma motivasyonu getiriyor. Kur'an'da Allah'ın ilahi hikmeti parıldar, bizi doğruluk ve anlayış yoluna yönlendirir. Bu duygu gerçekten kelimelerin ötesinde beni alçakgönüllü kılan derin bir bağ.

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Belki çok bilgili bir insan gibi görünmüyorum ama bu manevi yolculuk kişisel gelişim ve sarsılmaz inançla dolu bir yolculuk. Bu yüzden umarım yakınımdaki herkes benim hissettiklerimi anlayabilir, hissedebilir ve üzerinde düşünebilir. Bu çok derin bir sevgidir ve bu sevgilinin temelinde her şeyin yaratıcısı olan Allah vardır." açıklamasında bulundu.

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Şeyma Subaşı sosyal medya

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