Şeyma Subaşı Maldivler'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra kızlarının nafaka davasıyla da gündeme gelen Şeyma Subaşı tatil için Maldivler'e gitti.

Şeyma Subaşı son paylaşımlarından birine 'Ve burada her şeye rağmen yaşıyorum' notunu yazdı.