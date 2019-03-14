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Şeyma Subaşı Maldivler'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 14.03.2019 22:14 | Son Güncelleme

Türkiye'den bir süreliğine ayrılarak Maldivler'e tatile giden Şeyma Subaşı, bikinili pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şeyma Subaşı'nın, Maldivler tatilinde paylaştığı pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Şeyma Subaşı: Yine bikinili fotoğraflara başladım

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra kızlarının nafaka davasıyla da gündeme gelen Şeyma Subaşı tatil için Maldivler'e gitti.

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra kızlarının nafaka davasıyla da gündeme gelen Şeyma Subaşı tatil için Maldivler'e gitti.

Maldivler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapıyor.

Maldivler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapıyor.

Subaşı buradan yayınladığı fotoğraflardan birinde, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" ifadelerini kullandı

Subaşı buradan yayınladığı fotoğraflardan birinde, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" ifadelerini kullandı

İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk havalardan kaçan Şeyma Subaşı, tropikal tatil cenneti Maldivler'de denizin tadını çıkarıyor.

İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk havalardan kaçan Şeyma Subaşı, tropikal tatil cenneti Maldivler'de denizin tadını çıkarıyor.

Şeyma Subaşı son paylaşımlarından birine 'Ve burada her şeye rağmen yaşıyorum' notunu yazdı.

Şeyma Subaşı son paylaşımlarından birine 'Ve burada her şeye rağmen yaşıyorum' notunu yazdı.

Şeyma Subaşı tatilinin her anından kareleri Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı tatilinin her anından kareleri Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı.

Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı.

İşte Şeyma Subaşı'nın Maldivler paylaşımları:

İşte Şeyma Subaşı'nın Maldivler paylaşımları:

Şeyma Subaşı Maldivler tatilinde

Şeyma Subaşı Maldivler tatilinde

Şeyma Subaşı Maldivler tatilinde

Şeyma Subaşı Maldivler tatilinde

Şeyma Subaşı Maldivler tatilinde

Şeyma Subaşı Maldivler tatilinde

Şeyma Subaşı Maldivler tatilinde

Şeyma Subaşı Maldivler tatilinde

Şeyma Subaşı Maldivler tatilinde

Şeyma Subaşı Maldivler tatilinde
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şeyma subaşı şeyma subaşı bikini şeyma subaşı maldivler

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu nasil bir görgüsüzlüktür kafayı yemiş bu resman
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