Şeyma Subaşı Mısırlı aşkının lüks araçlarını sergiledi

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birlikte çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Miami'den ev aldığını duyuran Subaşı'nın paylaşımlarında artık sevgilisini saklamıyor. Son olarak 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın lüks marka saati de dikkatlerden kaçmamıştı. Şeyma Subaşı'ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye ettiği iddia edilmişti.

Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı şimdi de sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Sevgilisinin arabasıyla uğraştığı anları paylaşan Subaşı'ya yorum yağdı. Subaşı'nın bu gösterişi eleştiri aldı.



