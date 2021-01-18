MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı Mısırlı aşkının lüks araçlarını sergiledi

Şeyma Subaşı Mısırlı aşkının lüks araçlarını sergiledi

18.01.2021 11:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaşınca olay oldu.

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birlikte çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Miami'den ev aldığını duyuran Subaşı'nın paylaşımlarında artık sevgilisini saklamıyor. Son olarak 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın lüks marka saati de dikkatlerden kaçmamıştı. Şeyma Subaşı'ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye ettiği iddia edilmişti.

Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı şimdi de sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Sevgilisinin arabasıyla uğraştığı anları paylaşan Subaşı'ya yorum yağdı. Subaşı'nın bu gösterişi eleştiri aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Çıplak küvet pozu! Gelen yoruma ateş püskürdüÇıplak küvet pozu! Gelen yoruma ateş püskürdü
The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek? The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
anlayacağınız gibi baştan beri konunun özeti PARA

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Karda cesur poz! Paylaşıp sildi

Karda cesur poz! Paylaşıp sildi

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Yeni eviyle yine gündemde!

Yeni eviyle yine gündemde!

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Diğer Haberler

Bunu ilk kez yapmıyor! Mia Khalifa’nın OnlyFans kararı

Eski porno yıldızı bu kararıyla gündem oldu

Deniz Akkaya'dan küvet pozu! Sadece şapkayla...

Çıplak küvet pozu! Gelen yoruma ateş püskürdü

Zeynep Demirel tulum taytıyla gününde!

Sırt dekolteli tulum taytıyla beğeni topladı

Zehra'nın doğum gününde bir araya geldiler! Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu son haliyle şaşırttı

Kardeşini görenler şaştı! Kocaman oldu...

3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?

3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun kar topu savaşı!

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun kar topu savaşı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.